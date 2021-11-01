新娘潭路2死車禍｜航拍重組肇事經過　修路工人鋪鋼沙防滑

昨（31日）晚大埔新娘潭路發生2死5傷奪命車禍，林寶堅尼41歲男司機當場死亡。據了解死者為製衣廠東主，深夜死者妻子及家屬到車禍現場認屍，神情哀傷。另有一名20歲豐田司機送院不治。及至周一（１日）上午1名傷者仍然危殆。警方拘捕23歲本田司機涉嫌危險駕駛，新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

《香港01》重返意外現場，所見有修路工人在路面舖上鋼沙，防止車輛失控打滑。據悉，當時豐田Corolla及本田思域私家車沿新娘潭路往鹿頸方向行駛，疑有車失控越過雙白線，與林寶堅尼迎頭猛撞，豐田再彈起，跌至尾隨駛至的本田車頭，再彈前滑行，四輪朝天。林寶堅尼車身被劏開，儼如廢鐵，車頭扭曲變形，碎片散落一地；尾隨的一輛電單車收掣不及自炒。



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警方表示正調查昨日晚上在沙頭角發生的致命交通意外，意外中一名41歲姓雷男子和一名20歲姓馮男子死亡。晚上約10時13分，馮駕駛私家車沿新娘潭路往鹿頸方向行駛，當駛至近鳳坑家樂徑時，與一輛由雷駕駛並沿相反方向行駛的私家車迎頭相撞，後方一輛由23歲姓何男子駕駛的私家車懷疑收掣不及撞前，而緊接尾隨的25歲姓郭男子所駕駛的電單車則懷疑閃避而失控翻側。

雷一度被困車內，其後由消防救出。他身體多處受傷，現場被證實死亡。馮及其車上一名24歲女乘客身體亦一度被困車內，其後由消防救出。兩人多處受傷，昏迷分別被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及北區醫院救治，馮延至晚上11時35分證實不治。

另外，何及其車上的24歲女乘客及25歲男乘客，連同郭皆清醒，被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理。警員以涉嫌危險駕駛拘捕何，他現正被扣留調查。

新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，可致電3661 3800與調查人員聯絡。

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據了解，事發時豐田Corolla及本田思域私家車沿新娘潭路往鹿頸方向而行，高速駛至近鹿頸一個落斜左彎。與此同時，一輛黑色林寶堅尼沿對面行車線駛至。據悉，當時有車失控越過雙白線，與林寶堅尼迎頭猛撞，豐田再彈起，跌至尾隨駛至本田車頭，再彈前滑行，四輪朝天。而尾隨林寶堅尼的一輛電單車駛至收掣不及自炒。3輛私家車嚴重損被毀。林寶堅尼車身被劏開，儼如廢鐵，車頭扭曲變形，碎片散落一地；豐田右車頭壓扁、排氣管飛脫，零件及碎片散布地上；本田車頭嚴重損毀，右車頭蓋被劏開；電單車則翻倒在地。