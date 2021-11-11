新清水灣道聖若瑟英文中學　中二男生墮樓亡　2個月內6宗同類事件

本港2個月內發生6宗學生墮樓案。今日（11日）早上9時26分，九龍新清水灣道46號聖若瑟英文中學內，有一名10餘歲中二男學生由高處墮下，倒地昏迷不醒，有教職員發現立即報警。救護員接報到場，將男學生送往聯合醫院搶救，惟經搶救後證實不治。警方正調查案件，警員在校內地下及樓層調查。

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝教授，早前接受《香港01》訪問時指，學生墮樓悲劇可能與復課適應問題有關，建議校方推出措施改善有關問題，包括開放校園讓學生留校、社工和老師疏導學生負面情緒等，而家長及老師可留意學童有否透露不開心，並主動關心他們。



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連同今次案件，本港兩個月內發生6宗學生墮樓案：



26/10/2021：屯門建生邨一名17歲男生，身穿校服墮樓，事主送屯門醫院搶救，惜最終不治。

25/10/2021：新生命教育協會呂郭碧鳳中學一名17歲學生，在校園高處墮下重傷送院。

19/10/2021：12歲中學男生在秀茂坪順安邨對開一條行人天橋由高處墮下，送院不治。

07/10/2021：元朗鳳攸東街中華基督教會基元中學，一名16歲讀中五的女學生在校內墮樓身亡。

29/09/2021：天水圍宣道會葉紹蔭紀念小學，一名8歲就讀小三的男童於校園內墮樓亡。

求助網站和熱線：



香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288