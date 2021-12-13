中環車禍｜27歲法籍女死者任朱古力銷售經理　街坊不捨獻花悼念

上周五（10日）中環卑利街發生嚴重車禍，一輛私家車在斜路溜後撞傷8人，其中7歲法國籍女子Elodie Ma留醫一日後傷重不治。據悉Elodie生前任職一間法國朱古力公司亞太銷售經理，詎料飛來橫禍。不少街坊今日（13日）在車禍現場擺放花束及女死者的遺照，傷心悼念。



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27歲的法國籍女死者Elodie Ma，生前任職法國一間朱古力公司的亞太區銷售經理，日常駐港工作。據知，在法國長大及讀書的她，早於2017年3月來港工作，先後於一間國際貿易公司及食品公司任職，分別擔任網絡營銷和產品開發的實習生，以及糕點部銷售主管等。至 2019年7月她轉職到一間法國朱古力公司任銷售經理，至今已2年多，未料卻遇上車禍喪命。

大批街坊事後在車禍現場悼念，記者今日到現場了解，發現現場石壆擺放有女死者的照片及大批花束，照片下寫有大家懷念Elodie的語句。現場所見最少有10束鮮花，至今日傍晚時分，一對外籍男女到場獻花後，默然離開。

▼▼案發後多名傷者送院▼▼

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車禍共造成一成七傷，除了女死者，另一名31歲法國籍女傷者獲送院後亦一度危殆，幸她的情況已轉為嚴重。涉嫌與案有關的44歲菲律賓籍女子，被控一項危險駕駛引致他人死亡罪，案件今日在東區法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至明年4月7日再提訊，以讓警方作進一步調查，及等待死者的死亡報告，及交通意外重組等，女被告獲淮以1萬元保釋候訊。

▼▼CCTV直擊私家車斜路溜後▼▼