警南丫島檢1,200萬元走私凍肉　拘5男　貨船無冷藏設施衛生堪憂

周二（18日）警方在南丫島以南、近深灣進行反走私行動，檢獲70噸、估計市值約1,200萬元的走私凍肉，警方以「輸出未列艙單貨物」罪拘捕貨船上5名男子。警方指，涉事貨船並無亮起航燈及在附近徘徊，附近海域亦有兩艘快艇，貨船以吊臂運貨至一艘快艇，警員之後將貨船截停，檢獲70噸凍肉包括牛內臟，貨船上缺乏冷藏設施，食物衛生令人擔憂，兩艘快艇則向內地方向逃掉。



警方有組織罪案及三合會調查科總督察劉俊彪今午（19日）交代案情指，昨日（18日）警員在南丫島以南，近深灣的位置進行反走私行動，其間發現一艘可疑貨船，當時船並無亮起航燈及在附近徘徊，之後有兩艘大馬力快艇駛近。貨船以吊臂運送貨物至其中一艘快艇，當快艇裝滿貨就駛向南邊的水域，另一艘快艇就駛上前取貨。此時，警員上前將貨船截停，並檢獲70噸凍肉包括牛內臟，估計市值約1,200萬元，案中兩艘快艇高速向內地方向逃去。

行動中，警方拘捕貨船上5名本地男子，他們角色包括舵手、吊臂操作員及3名船員，被捕人介乎36歲至57歲，被捕人士報稱是駕船及無業人士等。警方指案件仍在調查，不排除有更多人被捕。警方扣查一艘長23米、闊9米及213噸重的中型貨船，另外檢獲70噸走私凍肉由尼龍袋包裝，每包長1米、闊1米及1.5米高，上述的包裝於走私活動屬常見，估計是方便吊運至快艇。

昨日(1月18日)，警方在南丫島以南，近深灣的位置進行反走私行動。行動中，共檢獲約70噸凍肉，估計市值約1200萬元，警方今午（19日）交代案情。（黃偉民攝）

警方指，貨船上並沒有冷藏設施，食物衛生令人擔憂，涉案凍肉亦未有任何衛生證明或經檢驗。劉俊彪續指，海上走私是黑社會收入來源之一，而有關走私活動嚴重影響海上航行及食品安全，警方會繼續打擊走私活動。警方指，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。