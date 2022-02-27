邱騰華蘇屋邨派中央援港物資　抗疫連線：清潔工、保安員優先獲贈

本港疫情繼續肆虐，商務及經濟發展局局長邱騰華負責統籌的醫療物資保障工作小組，過去一星期將內地供應的醫療物資分發，供前線人員，以及接受治療和有需要人士使用。邱騰華今日（27日）便聯同「全港社區抗疫連線」於下午4時半，於深水埗蘇屋邨牡丹樓，向一眾保安員及清潔工派發早前接收中央馳援香港的防疫抗疫物資，包括快速檢測包，以及中成藥等抗疫物資等。



率領醫療物資保障工作小組，以及負責協調由內地供應抗疫物資的商務及經濟發展局局長邱騰華表示，截至今日（27日），已接收約1,400萬個快速抗原測試包、約1,100萬個N95及KN95口罩、約20萬部夾指式脈搏血氧儀，以及連同周一（28日）抵港批次，至今共接收35萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥，包括「連花清瘟膠囊」及「金花清感顆粒」。

邱騰華又續指，直至昨日（26日）已送出180萬個快速檢測包發放到市民手中。而在下月的全民檢測中，部份N95及KN95口罩會供前線員工使用。至於35萬盒中成藥中，已將三份二的數量（即約23萬盒）送給醫管局轄下的18間中醫診療所作治療之用，而其餘未送出的物資，會陸續透過各地區組織送到市民手中。

「全港社區抗疫連線」總召集人陳振彬表示，前線清潔工及保安員每日接觸人數眾多，感染病毒的風險較大，為第一批支援對象，之後會優先向確診大廈及污水檢測呈陽性的高風險社區派發物資，而是次行動選址疫情嚴重的深水埗蘇屋邨，是基於目前深水埗共有657幢住宅大廈出現確診者，為十八區中確診大廈數最多的地區，當中蘇屋邨全邨全數上榜。

陳又續指，歡迎及感謝大企業、機構義工隊及熱心市民率先表示支持及報名，目前仍在招募前線義工，亦正組織「十八區抗疫愛心隊」提供服務，歡迎市民參與。現階段大約已招募3000多名義工，透過地區組織把中央助港的抗疫物資，陸續安排於全港十八區分發。未來更會視乎情況，將物資上門送到老人家手中，以及為更多有需要之人士提供協助。

政府早前宣布推出第六輪防疫抗疫基金，繼注資270億為各行各業提供援助，其中只向政府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔工及保安員發放每月2,000元津貼，為期五個月，惟部分參與前線抗疫之感染高危群組，如港鐵及公立醫院清潔工再次不獲受惠，更有業界工會連日來請願，促政府重新檢視相關政策，為工友提供合理補助。