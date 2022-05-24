5歲童挨跌天線得得B　事後創傷形容「恐怖」　父：心都噏埋

旺角朗豪坊玩具店KKplus幼童「挨」跌1.8米高天線得得B公仔，家長賠償逾3萬元「成本價」。事後公司發聲明指賠償一事由事主主動提出。《香港01》今日（24日）再向幼童父親鄭先生了解，指流出的閉路電視反映事情並非如店員聲稱「踢跌」，昨晚致電店方要求解釋。公仔在5歲大仔身旁粉碎，對比金錢事件更造成創傷：「佢噚日問咗我三次，點解隻公仔咁恐怖嘅？」



▼閉路電視直擊天線得得B損毀過程▼



涉事5歲男童的父親鄭先生憶述，事件發生後大仔「成個人企咗喺度，彊晒，好驚呀」，直到他碌卡找數後叫大仔離開才有反應。所以他主動提出賠錢，認為父母都有疏忽之處，一時沒有細思翻查閉路電視等事宜。

他指當時店員指「你個仔之前都踢咗佢（公仔）一腳。」令他誤以為是大仔踢跌公仔。後來閉路電視流出，他看完覺得「好心噏」，因為大仔不是他以為的主動「踢跌」，而是不小心「挨跌」，而店方沒有採取任何保護措施。更重要的是，公仔在5歲大仔身旁粉碎，而店方未有即時慰問大仔，只是指稱大仔先前已經踢過公仔一下，對比金錢事件更造成創傷：「佢噚日問咗我三次，點解隻公仔咁恐怖嘅？」

他表示太太昨晚聯絡店方要求跟進，但由於店方未能聯絡上經理，至今未有會面具體時間。目前他們希望弄清事實，認為店方理應退回相關金額。

鄭先生在電台節目補充，5歲大仔心情至今仍未平復，今日（24日）須向學校請假。鄭先生直言，目前回看事件感到非常自責：「一開始就怪責個仔。」他表示，來兩星期會與仔仔多作戶外活動，讓他平復心情後再向他解釋事件，又呼籲店方應作補救措施：「唔係個個都係物理學家，知道挨一挨就冧。」