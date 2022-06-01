旺角謀殺｜圖坐大飛潛逃內地3刀手被控謀殺　周四提堂

上周五（5月27日）旺角砵蘭街謀殺案，一對情侶到釣魚機賭檔欲追數期間，46歲男友遭群煞以刀斬死，59歲女友則被扑暈。警方早前先拘捕6人，其中3男1女已被暫控謀殺，1名男子被控串謀意圖傷人罪；其後於周一（5月30日）再拘捕3名意圖乘快艇潛逃內地的男刀手及一名司機。

警方今日（6月1日）暫控該3名男子合共一項謀殺罪。案件將於周四（6月2日）上午在九龍城裁判法院提堂。涉嫌協助3名罪犯的58歲男司機，已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。



消息指，警方周一晚在屯門龍門路巡邏期間，發現一輛可疑客貨車往龍鼓灘方向駛去，遂上前截查，軍裝人員打開車尾門檢查，匿藏在客貨車車廂的3名男乘客企圖逃走，人員隨即將他們制服，經調查後懷疑他們是旺角謀殺案中的刀手，即場以涉嫌「謀殺」將他們拘捕；而客貨車司機相信未牽涉於謀殺案中，涉嫌「協助罪犯」被捕。

案發於上周五（5月27日）凌晨零時許，姓張男死者偕同姓女傷者前往砵蘭街299號一個賭博場所，因金錢問題與兩名兇徒發生爭執，其中一名兇徒用電話召集同黨到場幫手。幾分鐘後，另外8名兇徒分乘兩輛私家車到達現場，進入上址後，向兩人用刀及硬物施襲。女傷者其後報警，救護員將他們送院治理，男死者身中多刀，於凌晨1時47分被證實死亡。