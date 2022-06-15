旺角謀殺｜情侶賭檔追債遇伏一死一傷案　關鍵人物「白粉麗」落網

上月27日旺角砵蘭街發生謀殺案，一對情侶到釣魚機賭檔欲追數期間，46歲男友遭群煞以刀斬死，59歲女友則被扑暈。警方早前先後拘捕10人，當中8人已被落案檢控，惟案中關鍵人物、被指為債仔的案中關鍵人物「白粉麗」一直下落不明。消息指，警方今日（15日）於九龍城拘捕「白粉麗」以及其男友，其中男疑犯晚上被帶返西九龍警察總部，兩人現正被扣查。



警方今日（15日）於九龍城拘捕「白粉麗」以及其男友，其中男疑犯晚上被帶返西九龍警察總部。（林振華攝）

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案發於5月27日凌晨零時許，46歲姓張男死者偕同姓59歲女傷者前往砵蘭街299號一個賭博場所，因金錢問題與兩名兇徒發生爭執，其中一名兇徒用電話召集同黨到場幫手。數分鐘後，另外8名兇徒分乘兩輛私家車到達現場，進入上址後，向兩人用刀及硬物施襲。女傷者其後報警，救護員將他們送院治理，男死者身中多刀，於凌晨1時47分被證實死亡。

「白粉麗」疑拖債數年 情侶登門追債遇伏

消息指，女傷者疑曾借了十多萬元予「白粉麗」，債務已拖欠數年，張女早前在街上遇到對方，曾出言侮辱，不排除有人懷恨在心。至案發當晚女傷者收到可疑電話，通知債仔所在的位置，於是聯同男友前往涉事賭檔內追債，詎料遭多人伏擊，釀成兇案。

警方早前先後拘捕10人，其中6男1女已被暫控謀殺，1名男子被控串謀意圖傷人罪。另外兩名涉嫌協助罪犯的男女，現正獲保釋候查。