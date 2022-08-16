MIRROR演唱會｜舞蹈總監Rock Sir　兩負責安裝屏幕協興隆工人助查

MIRROR演唱會的墮屏幕事故至今已發生逾半月，西九龍總部重案組繼續接見涉事人員協助調查。今日（16日）下午，舞蹈總監Rock Sir（方家諾）及2名協興隆工人到西九龍總區總部助理及錄口供，其中Rock Sir由七人車接載至警署，有布簾遮掩車內情況。據了解，MIRROR演唱會會場天花共有6個大型屏幕，由10多名工人負責安裝，今日助查的兩名工人為其中一員。警方本周會陸續與其餘工人會面，以早日釐清是何人負責安排涉事屏幕。



作為MIRROR演唱會舞蹈總監的Rock Sir，早於本月1日於限時動態發聲，他表示：「 舞台意外發生後，心情極為沉痛、難過。作為MIRROR演唱會的舞蹈總監，我在此向參與是次演出的全體24位舞蹈員致以深切慰問。感謝各界在苦難時與大家一起渡過。願阿Mo，阿峯及Zisac能早日康復，亦祝是次有份參與的舞蹈員、MIRROR成員、花姐及相關人士保重身體。祝平安。」其女助手已於昨日（15日 ）協助警方調查。

舞蹈總監Rock Sir發聲。（IG@rockinair）

Rock Sir同Anson Lo合照。（IG@rockinair）

8月15日，一名舞蹈總監的女助手到西九龍總區總部協助調查。（蔡正邦攝）

▼8月12日 警方檢走起重及升降裝置、鋼索及舞台控制台▼



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▼ 8月7日 警方檢走涉事屏幕及一粒懷疑斷裂螺絲 ▼



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▼ 現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



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▼ 7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下 ▼

