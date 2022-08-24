油麻地命案｜死者身有兩針孔　1男涉非法處理屍體被捕　3人仍在逃

昨（23日）傍晚油麻地命案，1名中年漢被4名男子，由一幢大廈搬至上海街與登打士街交界休憩處，昏迷送院後不治，有目擊者指死者曾被圍毆。警方今日（24日）凌晨交代案情時指，死者無表面傷痕，但頸及右小腿有兩個針孔，死亡時間約於昨午3至6時，須剖屍才能確定死因。事後警方於涉案大廈拘捕1名男子，涉嫌「非法處理屍體」，仍在追緝另外3人；同時於大廈一目標單位搗破毒窟，拘捕15人。



油尖警區助理指揮官（刑事）警司賈錦琳表示，昨傍晚約5時，警方接獲報案，指3至4名男子將1名狀似不清醒的人士，放於上海街與登打士街交界休憩處。救護員趕抵為傷者急救時，事主已沒有呼吸和脈搏，送往廣華醫院搶救後，昨傍晚約6時41分證實不治。死者姓譚（48歲），無業，持有香港身份證。經法醫初步檢驗後，死者無任何表面傷痕，但頸及右小腿有兩個針孔，死亡時間約於昨午3至6時，死因有待解剖驗屍才能確定。

油尖警區重案組接手翻看附近一帶閉路電視片段調查後，相信涉案4名男子由鄰近上海街430號一大廈單位，將案中死者搬至上址公園。人員亦發現該大廈一單位內，有多名人士聚集。調查期間，1名男子離開大廈，其樣貌及衣著與案中疑犯吻合，人員遂將他拘捕。被捕男子姓張（43歲），無業，持有香港身份證，他涉嫌「非法處理屍體」，被扣留調查。

警方懷疑其他疑犯亦在目標單位內，其後破門入屋，發現內有13男2女，其中1名男子當時陷於昏迷，但有呼吸和脈搏，立即將其送院。單位內則有大量吸食毒品工具及毒品殘餘物，警方相信單位被闢作毒窟，除送院男子外，其他人（39至64歲）均涉吸毒被捕。消息稱，涉案毒窟位於上址大廈其中一個200餘呎的單位及兩層閣樓，由黑幫「14K」操控。油尖警區重案組第二隊已接手跟進案件，現正追緝在逃人士。

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事發於昨傍晚5時許，4名男子合力將1名男子，由上海街430號一大廈，抬至上海街與登打士街交界休憩處。據目擊者指，4人曾對該名男子拳打腳踢，有人曾大喊「唔好打」，4名男子其後逃去。男傷者則倒地昏迷，被送往廣華醫院後，證實不治。警方其後登上涉案大廈調查，並破門搗破一毒窟，拘捕15人，其中1名男子疑吸毒過量，昏迷送院。