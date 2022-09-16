銅鑼灣謝氏錶行劫案4落網賊再被捕　涉同日尖沙咀街頭刀劫兩男

銅鑼灣一間錶行於上月31日發生劫案，4名賊人手持疑似手槍及刀的物體闖入店內，劫走70隻總值達1,300萬元的名錶，而4男其後亦相繼落網及被控搶劫罪。

警方經調查後，發現4男亦牽涉一宗發生於劫案當日凌晨時分，在尖沙咀山林道另一宗行劫案。警方昨日（15日）及今日（16日）再次拘捕該4名本地男子，涉嫌行劫及以欺騙手段取得財產，兩案現交由港島總區重案組合併跟進調查。



案發於上月31日凌晨2時許，兩名男子離開尖沙咀山林道17至19號一間酒店時，於酒店門外被兩名人士用刀襲擊，其間搶走一個價值約1.4萬元的LV名牌袋，內有約1,800元的銀包、數張銀行卡及約2,000元現金。

兩名刀手其後登上一輛由年約30歲的男子駕駛的私家車逃去。兩名被搶劫男子（54歲及58歲）均手部受刀傷，事後清醒被送往伊利沙伯醫院治理。匪徒事後到不同店舖使用受害人的銀行卡進行未經授權的交易。

同日，下午約1時，4名賊人闖入位於駱克道441號地舖的謝氏錶行行劫，其間賊人分別用一支疑似手槍、一把利刀及一個鐵錘指嚇職員，掠走約70隻名貴手錶，之後登上接應私家車逃去，被掠去的手錶總值約1,300萬元。警方經連日追查後，鎖定4名賊人身份，並於本月4日以涉嫌行劫罪，在灣仔和旺角拘捕4名本地男子。