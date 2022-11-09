尖沙咀斬人｜兩「睇水」男捱斬內情曝光　疑涉新義安和合圖恩怨

尖沙咀斬人案內情曝光，消息稱，事件疑是尖沙咀新義安與和合圖的幫派糾紛延續篇。昨晚（9日）約11時，兩名分別為尖沙咀新義安及14K娛樂場所「睇水」的幫派男子，突遭三名刀手狂斬。刀手逞兇後登上一輛接應私家車逃去，事隔半小時私家車在大埔被焚毀，懷疑毀滅罪證。

消息指，傷者是14K的「阿和」及聯英社的「阿邦」，而「阿和」卻為尖沙咀新義安的娛樂場所「睇水」。二人昨晚在加拿分道外「睇水」時，疑遭前來報復的刀手襲擊，由於刀手見人就斬，二人雖非新義安成員，亦同告受傷。



據悉，尖沙咀新義安與和合圖積怨極深，雙方勢成水火，近期廝殺火併不斷，可謂一波未平一波又起，繼日前（6日）元朗凌晨發生「閘車」斬人血案，昨晚尖沙咀又發生斬人案。消息指，今次案中傷者為一名有14K背景的姓蘇（37歲）男子，綽號「阿和」，他為尖沙咀新義安位於諾士佛臺的一個娛樂場所「睇水」；另一名傷者則是有聯英社背景的姓李（26歲）男子，綽號「阿邦」，他則為14K位於天文臺道一個娛樂場所負責「睇水」。

兩名事主當時坐於一間店舖門外，期間3名身穿連帽衛衣及戴口罩的刀手跑至，不由分說向2名事主狂斬。（讀者提供影片截圖）

「阿和」、「阿邦」昨晚聯同一名李姓幫派男子，在尖沙咀金巴利道近加拿分道一間店舖門外「睇水」。直至11時許，突然殺出3名身穿連帽衛衣及戴口罩的刀手，由加拿分道街口跑至，不由分說向「阿和」及「阿邦」狂斬。其中一名白衫刀手，至少狠狠揮刀9下。兩人手無寸鐵被斬5秒，其中一名男子負傷欲走，但數步後即小腿拗曲，跌坐地上，無法站起；另一名男子仍能走動及打電話。刀手得逞後拔足登上一輛銀灰色的私家車逃去。

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據了解，兩名傷者分別姓蘇（37歲）及姓李（26歲），其中蘇男的手肘、膝蓋及大腿等部位中刀；李男的手肘及腳部等部位亦有刀傷。



消息指，雖然暫時無法確定3名刀手的身份，但不排除與尖沙咀新義安及和合圖的積怨有關。警方將案件列作「傷人」處理，正追緝兇徒歸案及調查行兇動機。

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在斬人事件發生約半小時後，大埔公路—沙田嶺段近金山郊野公園咪錶位對開一條小路，有一輛私家車起火焚毀，全車燒剩車架。據知，被燒毀的車輛相信是3名刀手逃走時乘搭的銀色私家車，警方現正調查兩案是否有關。

起火私家車燒成廢鐵。（黃江奇攝）

▼11月6日凌晨近4時，勝和男借和合圖車疑被點錯相捱斬▼



而凌晨近4時，元朗大棠路亦有一輛私家車遭三車「閘停」，約7至8名刀手下車施襲，40歲司機捱斬，身中五刀，逃至大旗嶺向友人求救，由對方陪同到博愛醫院求醫及報警。消息指，事主本身有荃灣勝和背景，早前向和合圖成員借車，疑駕車時遇上尖沙咀新義安的刀手，詎料遭「點錯相」襲擊。