港生台灣留學年前遇車禍腦重創　奇蹟漸康復　家庭陷困急籌醫雜費

從香港赴台灣留學的陽光大男孩梁銘皓（23歲），去年初在當地騎電單車時與泥頭車相撞，導致頭部重創，一度命危。幸銘皓意志力頑強，臥床至今近2年，奇蹟地日漸康復。父母樂見兒子每天持續進步，因台灣醫療機構熟悉銘皓身體狀況，加上治療效果顯著，故父母希望讓銘皓能多留台一年治療。

惟面對每月近7萬港元開支，加上車禍官司結案遙遙無期，對收入微薄的梁家而言，已把收入和積蓄全花費到銘皓開支上，家庭經濟壓力甚大，可說已漸陷困境，難以負擔沉重費用。銘皓出事後，父母一直港台兩邊走奔走，傾盡所有都只望能看見兒子可以自行進食、站起來，甚至開口叫一聲「爸爸、媽媽」，現打算讓銘皓多留台一年治療後就接回香港，「因為呢到（香港）先係佢屋企」，但面對未來一年約80萬港元的開支，盼大眾伸出援手襄助，「我地捱咗年幾嘅時間，好彩有咁多人幫手。再希望幫多一年，我相信會過到呢一關」。



從香港赴台灣留學的陽光大男孩梁銘皓（23歲），去年初騎電單車時與泥頭車相撞，導致頭部重創，其後奇蹟日漸康復。（受訪者提供圖片）

銘皓奇蹟漸康復 曙光過後卻診斷腦萎縮

去年1月28日，正在台灣嘉義市國立嘉義大學農藝學系就讀二年級的香港男生梁銘皓，駕駛電單車接載好友到嘉義布袋港，途經一個地盤出口時被泥頭車撞倒，頭部重創。銘皓送院被診斷顱骨骨折合併顱內出血，左側股骨骨折，昏迷指數一度低至4分（最低3分），情況非常危急！事隔已一年多，梁媽媽重提意外情況仍眼泛淚光，哽咽道：「當晚成晚都喺度喊，成晚都無瞓」、「好擔心、好擔心、好擔心同好憂慮」。當時銘皓父母徹夜難眠，翌日在老師協助下，與進行銘皓視像會面。為了喚醒兒子，梁媽媽更用口琴吹奏《真的愛你》，「老師話佢聽到我吹口琴，睜開咗眼，之後又瞓返。」

銘皓的父母在去年2月8日終飛抵台灣探望，幸好他意志力頑強，在父母隔離期間，他的昏迷指數由4升至7，由加護病房轉到普通病房，隨後更開始接受物理治療。>> 立即捐款：助23歲留學生梁銘皓繼續治療 <<

目前媽媽留台灣照顧銘皓，爸爸則返港工作賺取醫藥費並四出尋求支援。（受訪者提供圖片）

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經過一年多治療，銘皓逐漸回復清醒，由只能用單眼回應父母，現已進步到能夠點頭或搖頭回應，左邊手腳逐漸恢復活動。性格樂觀的銘皓沒有因身受重創而終日愁眉苦臉，反而經常笑面迎人，更能發出「呀呀呀」的笑聲。梁爸爸鬆了一口氣：「見到佢嘅狀態咁fit，哇！真係好難形容嗰個心情！係好開心。你話比幾多錢我，中咗六合彩都無咁開心。錢真係唔係咩嚟，生命先係最緊要！」



「醫生話佢有機會重新說話，但暫時仲未聽到佢叫『媽咪』。」梁媽媽坐在病床邊，溫柔地撫摸著銘皓的頭：「努力呀！快點好返，學識講話！」 銘皓去年10月復健情況

銘皓今年11月復健情況



體弱梁母日夜照料 只盼兒子一切安好

目前銘皓已出院，與梁媽媽及看護居住在醫院附近一個地舖單位，因他一周五天會到醫院接受物理治療、針灸、言語訓練等治療，只盼望能盡快康復，回港與家人團聚。

梁媽媽每日都會與銘皓在家中做練習，訓練他認人、認字及計數；她摘下家門前的花，盼能刺激銘皓的五感；每隔3小時又替銘皓翻身和拍打背部，以刺激血液循環和預防久臥在床引致的壓瘡及皮膚潰爛；她更會幫銘皓全身按摩最少3小時。待銘皓睡了，梁媽媽仍未能休息，「佢（銘皓）瞓覺個陣肩膀會出少少汗，我會幫他抹汗，再幫佢蓋被，每晚都差唔多凌晨2點先瞓」。

若半夜醒來，梁媽媽也會為銘皓按摩45分鐘，日日如是，從不間斷，身體向來虛弱的梁媽媽也因此出現失眠及血壓低問題，曾經在街上感到暈眩，需要服用中藥調理身體，十指關節亦持續疼痛。但只要看見銘皓的笑臉，即使再辛苦，梁媽媽都會堅持下去，「佢（銘皓）一點點嘅進步我就好開心」。>> 立即捐款：幫助梁銘皓！免錯失治療黃金期 <<

新冠肺炎全球肆虐，今年5月，銘皓、梁媽媽及看護均確診染疫。梁媽媽憶述，當日旱上發現銘皓發燒，已立即送他到醫院治療，晚上梁媽媽在睡夢中突然收到電話指銘皓確診肺炎，頓時冒了一身冷汗，整晚擔心至失眠，及後她與看護都相繼確診。

身在香港的梁爸爸遠水不能近火，擔憂不已，「（銘皓確診肺炎）梗係擔心啦！你可大可少㗎！你普通人中咗都驚，唔好話佢（銘皓），你三個一齊中嘅話仲恐怖，都唔知邊個照顧邊個」，特別是他們在台灣無親無故，梁爸爸只能「望天打掛」。幸好銘皓痊癒後，身體並沒有很大影響，令夫婦鬆一口氣。

父親收入大減 憂影響兒子康復進度

另一邊廂，留在香港，與身處台灣的妻兒相隔636公里外的梁爸爸，在荃灣和宜合道村出山上經營汽車美容生意，把賺得的收入都用作兒子的醫療費及生活雜費，惟疫情及移民潮夾擊下，他的大部分客人已離開香港，令梁爸爸生意慘淡，收入大減。目前只能依賴出售二手車賺取收入，對於生意前景，梁爸爸嘆氣道，「而家就靠自己慢慢維持，過唔過到我都唔知，都唔知聽日會變成點」。

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對於生意前景滲淡，梁爸爸嘆氣道，「而家就靠自己慢慢維持，過唔過到我都唔知，都唔知聽日會變成點」。（黃偉民攝）

銘皓現時每月要花費近7萬港元的醫藥費及生活雜費，包括復健治療、住所租金及水電，其中聘請看護的費用佔10萬元台幣（約2.5萬元港幣）。同時，銘皓的交通意外官司尚未完結，對方打算與梁爸爸打「持久戰」。面對龐大的法律開支，對並非大富大貴的普通家庭而言，壓力之大可想而知。梁爸爸無奈地道：「其實今年（原本）都唔使咁緊張去籌款嗰啲，但係而家（官司）突然抽緊咗啲錢。無辦法，失咗預算。」

冀再留台一年治療 料每月開支達7萬港幣

由於台灣醫護人員熟知銘皓情況，加上過去一年間銘皓康復進度良好，就連主診醫生都稱之為奇蹟。銘皓父母希望兒子能在台灣接受治療多一年，待他能站立和說話，「咁樣我就好開心，我就會係台灣帶佢返嚟（香港），唔會比佢留係個邊，因為呢到（香港）先係佢屋企。」

為迎接銘皓回家，梁爸爸去年將「搵食車」換成輪椅車，方便接載銘皓出入。今年梁爸爸則希望把它賣掉，「其實都好矛盾，我真係想賣咗佢。（不賣的話）即係好似（現在）等緊佢返嚟要用咁樣，個心好似過唔到自己個關」，但眼見銘皓日漸進步，梁爸爸深信「回來應該都唔使用」。

由銘皓去年出事至今，銘皓父母已花費約160萬港元，更動用了僅餘的積蓄，但家庭經濟狀況已經捉襟見肘，盼望大眾能施以援手：「我地捱咗年幾嘅時間，好彩有咁多人幫手。多謝咁多人幫手，可以幫佢今時今日咁嘅狀態，再希望幫多一年，我相信會過到呢一關。」

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