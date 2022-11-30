大角咀謀殺案｜兇案單位品流複雜　街坊：好多陌生人出入

大角咀海富苑謀殺案，中年男住客與六旬男友人起爭執，淋通渠水後，再涉嫌亂斬10多刀。涉事樓層解封，今早（30日）房屋署承辦商清潔工到場洗地，街坊稱，疑兇所住單位品流複雜，多陌生人出入，一直有向保安反映，昨晚聽見爭執及打架聲，案發後走廊近垃圾房位置滿地鮮血，有要求清理，以免嚇壞小孩。



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今早9時許，房屋署安排承辦商清潔工在涉事樓層走廊洗地。記者重返現場，可見涉事單位有一個大鎖，左上角有個小型閉路電視，門貼上一個銅錢，門框外周圍有疑似紅漆痕跡，閘上亦有疑似指模粉及清洗痕跡。

同層街坊馮先生稱，涉事單位近年多陌生人出入，一直有向保安反映，但情況沒改善。昨晚聽到爭吵聲及打鬥聲，由於家中有小朋友，他也沒有出門仔細了解，翌日見到走廊近垃圾房位置很多血，於是要求清理，以免嚇壞小孩。

他指該單位之前曾被淋油，訪客「輪流好多上上落落，都係奇奇怪怪」，向來沒有打招呼，從外貌觀察相信他們是癮君子，而戶主亦非長住，只是「一時時（在此）。」

案發地點為海富苑F座海欣閣，警方交代案情時表示，64歲死者與51歲疑兇為朋友關係，均無業。死者暫住疑兇家中，卻捲入「三角戀」桃色糾紛，惹來殺機。疑兇懷疑死者與其女朋友有染，怒極向對方狂淋懷疑通渠水，繼而亂斬10多刀將對方劈死。案發後，疑兇同樣全身灼傷，一度畏罪企跳尋死，獲救送院後，情況危殆。

警方將案件列作「謀殺」及「企圖自殺」案調查，旺角警區重案組第二隊接手跟進。51歲疑兇姓鄧，涉嫌「謀殺」被捕，現正被扣留調查。

▼疑兇危坐窗外驚險情況連環圖▼



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遇襲男子全身浴血，有灼傷痕跡，送院後證實不治。（林振華攝）