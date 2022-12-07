大角咀奪命工傷│26歲孝順仔遭沙磚砸斃　父親筆信謝各界慷慨解囊

【大角咀奪命工傷】26歲男散工黃嘉俊今年10月在大角咀公眾貨物裝卸區工作期間慘遭磚頭砸斃，嘉俊生前顧家孝順，上有老父要、下有剛畢業的幼弟要照顧，自願接下兄長的重擔賺錢養家，出事當日為幫補家計做散工賺取日薪800元，但臨收工前突然天降橫禍，現場吊起的磚頭懷疑尼龍帶斷裂而鬆開掉下，嘉俊走避不及慘被砸死，一家人事後頓失經濟支柱，亟需援手。

慘劇引來各界關注，當中工業傷亡權益會為黃家公開籌款，黃父最近親手撰寫一封感謝信，多謝會方「無私奉獻，鼎力發起籌款活動，並得到許多善心人士捐款」，令到一家人在徬徨中及時得到依靠，得到關懷和希望」。



26歲男工黃嘉俊生前顧家孝順。（家屬提供）

事發10月17日下午4時許，嘉俊工餘時多做一份散工幫補家計，第一天到大角咀海輝道38號新油麻地公眾貨物裝卸開工，並協助從躉船上將每綑約一立方米、重約一噸的磚塊吊上岸，其中一綑磚塊於吊起時懷疑綑綁的尼龍帶斷裂，導致整綑磚塊鬆開跌下，嘉俊疑走避不及遭磚塊砸中，身體多處地方受傷，最終送院不治。

黃父（中）接獲噩耗後往認屍，當場傷心痛哭。（資料圖片）

嘉俊的胞弟剛在香港專業教育學院畢業，仍然待業中，黃父亦因健康不佳而退休，嘉俊突然離開對家人帶來沉重打擊，工業傷亡權益會即為黃家公開籌款，望減輕他們一家的經濟壓力。

事發現場有大量磚塊散開，部份沾有血迹。（資料圖片／王譯揚攝）

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黃父最近親手撰寫一封感謝信，代表家人向會方表示衷心感謝，形容自己和家人「極度痛苦、徬徨、無助、難過時刻，多謝會方同仁無私奉獻，鼎力發起籌款活動，並得到許多善心人士捐款」，令到他們「在徬徨中及時得到依靠，得到關懷和希望」，感謝會方和各方善長願意伸出援手幫助他們一家人，重新看見生活的希望。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩兒向《香港01》表示多謝黃父的好意，籌款活動成功舒緩他們的經濟壓力，樂見嘉俊胞弟重返校園，祝願他們一家人重新生活。