幸福醫藥稱已付清工程費反告大判遲交貨　工人不忿再到藥廠前示威

幸福醫藥早前被指拖欠總承建商「昇柏」新廠房建造費，導致「昇柏」無法支款逾2000萬元工程費予多間二判商。二判商遂組成「幸福醫藥判頭苦主大聯盟」，上月曾兩度到幸福醫藥位於元朗工業邨的廠房前示威追討欠款。



相隔一個月，幸福醫藥仍未回應他們的訴求，今日（13日）早上約9時半，大約20名工人及判頭的親屬再到廠房前示威。他們拉起寫有「拖欠工程費多年，還惡人先告狀，耍法律手段侍（恃）大欺小，實在是無良藥廠」、「幸福醫藥判頭苦主大聯盟」Facebook群組，以及印有幸福醫藥高層名字的橫額，大喊「無良藥廠，還我血汗錢」、「有汗出冇糧出」、「罷買幸福產品」口號，更有工人堵塞廠房車閘出入口，要求幸福醫藥盡快繳付工程尾數。其間有幸福藥醫的職員拍攝示威情況，惟未有任何回應。



今日（13日）早上約9時半，再有大約20名工人及判頭親屬再到廠房前示威。（蔡正邦攝）

朱先生在藥廠工程中負責做鐵器，他自2017年起便為藥廠進行建造工程，其判頭公司老闆向他透露工程開始了一年多便收不到工程費，只能自己墊付工資予工人。他見老闆身受其害，故今日前來為他追討費用。

據朱生了解，工程費共拖欠至少數百萬。朱生曾與總承建商「昇柏」合作兩次，指「昇柏」很「順攤」，每次完成工程後都會準時出糧，惟今次與幸福醫藥合作後，「昇柏」便無法準時出糧。他指經過是次事件後，其老闆暫時沒有與「昇柏」合作。

朱先生在藥廠工程中負責做鐵器，因見老闆身受其害，遭幸福醫藥拖欠費用，故今日前來為他追討。（蔡正邦攝）

記者在現場發現，藥廠未正式運作，亦未有見有貨車出入，只有少數文職員工及保安進出藥廠。二判商代表鄧先生表示，幸福醫藥仍未回應他們訴求，其指藥廠自2019年完工至今仍未正式運作，未知原因。示威期間有工人堵塞廠房車閘出入口，故所有車輛需要從行政大樓車閘口出入。

↓↓二判商日前到幸福醫藥位於元朗工業邨的廠房示威↓↓



+ 1

近70年的老字號藥廠幸福醫藥，於2014年以2.3億元購入元朗工業邨中國染廠工廈前廠址，樓面面積約32萬平方呎，改建為藥廠，並聘請「昇柏營造廠（工程）有限公司」興建。然而二判申訴，2019年完成工程後，幸福醫藥拖欠大判「昇柏」工程費用約4000萬元，一層壓一層下，導致「昇柏」仍未有付清十多間判頭公司逾2000萬元工程尾數。



幸福醫藥回覆指，公司在建造元朗廠房的工程期間已按合約，適時支付應付的工程費用予建造元朗廠房的總承建商「昇柏營造廠(工程)有限公司」（前身為新昌營造廠(工程)有限公司），幸福醫藥已沒有拖欠「昇柏」任何款項。

幸福醫藥另指，因工程嚴重延誤，本已交由律師處理追討「昇柏」因工程延誤的損失，並已進入法律程序，不方便進一步評論。

幸福醫藥提到，一直有就爭拗事項與「昇柏」進行磋商，然而至今未有結果，但任何與「昇柏」的爭拗均與「昇柏」與其分判商之間的合約關係或付款問題無關。此外，幸福醫藥指，公司與總承建商「昇柏」的自聘分判商並沒有任何合約或法律關係，對「昇柏」與其分判商之間的付款問題或爭拗，故無法評論。對於一切不符事實及單方面的言論，或者違法的行動，幸福醫藥會保留追究法律責任的權利。

翻查資料，去年1月幸福醫藥發出傳訊令狀，指控「富勤保險（香港）」及「昇柏營造廠（工程）有限公司」違反簽署的保證金，內容保證需妥善履行及遵守有關項目工程之合約，索償合共約5,400萬港元。及後「昇柏」向高院遞交傳票以擱置法律程序以作仲裁。

但2022年2月5日，之前同為被告的「富勤保險（香港）」，反向昇柏控股有限公司及昇柏營造廠發傳訊令狀，要求「昇柏」就「富勤」及「昇柏」營造廠為擔保「昇柏」營造廠妥善履行及遵守元朗廠房發展項目之主要建築工程合約而簽立之保證金，向「富勤」存入港幣5,890萬元。「昇柏」正向高院申請反對「富勤」的簡易判決申請，該申請將於2022年12月審理。第二次傳訊令狀屬於高院訴訟編號高院建築及仲裁訴訟2021年第6號，並與第一次傳訊令狀有關。