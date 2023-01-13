恐嚇小巴司機勝和男「阿燦」身負至少7條罪　販毒最高可判監26年

上周五（6日）網絡瘋傳一段影片，顯示一名男子在長沙灣廣場附近恐嚇小巴司機，更公然撻朵自稱「勝和」成員，引起各界關注，警方經調查後，周三（11日）拘捕涉案35歲「勝和男」與另外3人，檢獲1.7公斤可卡因及一批戰略物品，四人涉嫌「販運危險藥物」和違反「進出口（戰略物品）規例」。

「勝和男」恐嚇小巴司機已涉嫌干犯「刑事恐嚇」及「自稱三合會成員」罪，據知他在2017年因一宗藏毒及兩宗「自稱三合會成員」和「擾亂公眾秩序案」罪棄保潛逃，故估計他身負至少7條罪名，當中最嚴重的販毒罪，一旦罪成或可被判入獄23至26年。



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據了解，該名「撻朵」恐嚇小巴司機的35歲姓廖男子，綽號為「阿燦」，屬於佐敦勝和人馬、頭目「左口」凡門生。阿燦多年前涉嫌干犯3宗罪行，分別包括2017年一宗藏毒案，及兩宗自稱三合會成員和擾亂公眾秩序案，惟後來棄保潛逃而被通緝多年。換言之，他恐嚇小巴司機之時，其實是有案在身的通緝犯，但未有收斂，反因出位言行引起各界關注，最終被警方拘捕。

阿燦周三晚上被警方截查時，身上藏有210包、共重101克懷疑霹靂可卡因，其後被警員押返寓所調查，再發現屋內有1.6公斤懷疑可卡因，合共值170萬元。由於販毒屬於嚴重罪行，法庭量刑時會根據毒品的種類與數量，按判刑指引作出裁決。根據法庭裁決書的指引，重量為1.7公斤（即1700克）的可卡因，刑期為23至26年。假如以阿燦「斷正」時被搜出的101克懷疑霹靂可卡因計算，刑期則為8至12年。

此外，阿燦「撻朵」自稱黑社會恐嚇小巴司機，已干犯法例，根據香港法例第151章《社團條例》，如循公訴程序定罪，首次定罪最高可被判監3年；如屬第二次或其後再被定罪，最高則可被判監7年。

阿燦另涉以下4罪：

藏毒罪：最高可被判處罰款1,000,000港元及監禁7年。

刑事恐嚇：最高可被判處罰款1,000,000港元及監禁7年 。

擾亂公眾秩序案：最高可判處罰款5,000港元及監禁12個月。

違反「進出口（戰略物品）規例」：最高可判處罰款500,000港元及監禁2年。

