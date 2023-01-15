玩具界風波｜鎅刀男闖旺角模型店鬧事　與店內人互打同被捕

旺角山東街中僑商業大廈昨晚（14日）發生持鎅刀傷人及襲擊案，一名男子疑因生意問題，到大廈16樓一間模型店欲找店主未果，涉持鎅刀指嚇並拳打店內一名男子，對方亦涉拳打鎅刀男，兩人均頭部受傷，被送往廣華醫院治理，並涉「襲擊致造成實際身體傷害」被捕，鎅刀男另涉嫌「持有攻擊性武器」被捕。



據了解，今次事件疑涉及一名綽號「魔人Tommy」的玩具界中人。有業內人士早前曾於facebook透露，指「魔人」於九龍區開新店時，曾廣邀同業出席剪綵，今次涉案的YM Studio及另一名旺角區的模型行家亦受邀，據知他們為維持業界友好關係，本來有意參與，但對方四出宣揚，他們不滿被利用，最終缺席剪綵，雙方疑因此結怨。

據知，多間模型店舖近日先後遭人搗亂，曾有人到旺角信和中心一間玩具店「搞事」，又曾到同珍商業中心「香港玩具所」破壞物品及割破海報，懷疑均與上述事件有關。至昨晚，YM Studio亦遭鎅刀男闖入，更與店內人大打出手，最終雙雙被捕。

YM Studio在facebook發文講述事件，聲稱該名鎅刀男便是「魔人」，並決定要將其惡行公開。「魔人」於昨日已透過WhatsApp恐嚇該店社長，稱要「上黎（嚟）搵社長『健身』、又話阿Chris（另一模型店店主）係『傻X』，總之就每一句都係挑釁」。他其後在昨晚到YM Studio，手持鎅刀向店長揮舞，「明明話要上黎（嚟）打我，但就傷害左（咗）其他同事」，之後被店長與店員制服。

旺角一間模型店昨晚（14日）發生持鎅刀傷人及襲擊案，警員接報到場調查，救護員亦到場為傷者治理。（YM Studio facebook圖片）

店方表示，目前持鎅刀的男子已被捕，事件已進入司法程序，故未能詳述事發經過，但「希望個結果最後係YM受左（咗）呢件事，令個刀手得到應有嘅懲罰，另外更加希望一件事就係呢件事佢被捕之後，旺角區各位行家可以有覺好訓，唔駛（使）再提心吊膽驚有癲佬搞事」。

警方回覆《香港01》查詢表示，昨晚8時31分接報，一名32歲姓何男子因生意問題，到中僑商業大廈一間模型店尋找一名職員，但對方不在，店內一名23歲姓陳男子上前，何男情緒激動用鎅刀指嚇陳男，之後拳打對方頭部至流血，亦報稱曾被陳男襲擊至頭部流血。兩人均頭部受傷，送廣華醫院治理。警方以「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕何男及陳男，何男同時涉「持有攻擊性武器」被捕。