羅便臣道三級火｜消防處：為防呼吸道受感染　消防隊長入ICU觀察

大年初一（22日）西半山羅便臣道發生三級火警釀9傷，包括一名消防隊長及一名保安員。昨晚（23日）11時15分，該名30歲姓孫消防隊長與另一名60歲姓鍾男保安員情況轉為危殆，在瑪麗醫院留醫。

消防處今日（24日）回覆指，醫院慎防消防隊長的呼吸道受煙感染，所以安排他進入深切治療部觀察，情況才因而轉為危殆，他現時情況穩定。消防處已安排福利組及心理服務組接觸傷者家屬，並提供一切可行的協助。



《香港01》今日向消防處了解涉事消防隊長的情況，以及他在羅便臣道火警中的主要工作。消防處回覆指，該名消防隊長是現場一級火警時（其後火警升為三級）的事故指揮官，負責指揮滅火及救援工作。他因在指揮工作時吸入濃煙，由於慎防他的呼吸道受煙感染，所以醫院安排他進入深切治療部觀察，現時情況穩定。而該名消防隊長在處理該宗火警時已穿着全套保護衣物及消防裝備。消防處已安排福利組及心理服務組接觸傷者家屬，並提供一切可行的協助。

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事發於大年初一（22日）中午12時01分，羅便臣道9號薈萃苑23樓一個單位，住戶在唱卡拉OK期間，卡拉OK機疑短路起火。單位陷入火海，濃煙噴出窗外，樓上兩三層外牆也告熏黑，連地下大堂亦有煙滲出，有住戶聽到外傭求救聲。火警中，7人不適送院，其中姓孫消防隊長及姓鍾男保安員吸入濃煙，送院時半昏迷；另有一名58歲菲傭抱同一名2歲男童，自行乘的士前往醫院求醫。