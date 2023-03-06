尖沙咀四級火｜消防晤消防工程商會　提醒地盤消防設施須供水

尖沙咀中間道「海員之家」重建項目地盤上周四（2日）深夜發生四級火，至翌日早上始撲熄，惟上周六（4日）早上地盤一度再次冒煙，由消防升雲梯撲滅。

消防處今日（6日）跟進該宗四級火，約見香港註冊消防工程公司商會，商討建築地盤的臨時消防設施。處方要求商會提醒各註冊消防承辦商，須嚴格遵從消防處規定的指引，安裝包括供水系統的消防設施，以供消防人員在火警中使用。



消防處今日（6日）約見香港註冊消防工程公司商會，商討建築地盤的臨時消防設施。（消防處facebook圖片）

消防處又向商會表示，不排除突擊巡查建築地盤，以確保相關消防裝置或系統有效運作，並會在有需要時執法。商會代表表示會積極配合。

另外，消防處昨日（5日）聯同油尖旺民政事務處及油尖旺區防火委員會，到中間道發生四級火的地盤附近，到訪多座大廈，向市民派發防火資訊及小冊子，務求加強社區消防安全宣傳及教育。

中間道「海員之家」重建項目地盤於上周四（2日）晚上11時許發生火警，至上周五（3日）凌晨升為四級，焚燒逾9小時，在上周五早上8時30分大致救熄。消防處稱，由於大廈未有正式的消防設施，火乘風勢，而且大廈內有大量建築材料，增加灌救困難，正調查起火原因，大廈結構安全亦有待確定。地盤上周六（4日）早上再次冒煙，消防隨即升起雲梯尋找出事位置，37分鐘後撲滅。

▼尖沙咀海員之家重建地盤火場▼

