尖沙咀錶舖劫案｜警扣查兩車輛拘3人　一人為匪徒　失物下落未明

尖沙咀一間專營名錶的樓上錶行上周六（25日）遇劫，4名劫匪手持牛肉刀闖進舖內，掠去46隻總值約千萬元的名錶後逃去。警方油尖警區重案組接手跟進，發現案發前有一輛七人車及一輛豐田私家車駛至現場，4名匪徒犯案後則乘七人車逃走。警方經調查後，於周日及一（26及27日）在深水埗及上水區拘捕3名南亞裔男子，當中一名印度籍男子相信是其中一名匪徒，警方亦已截獲兩輛涉案車輛，檢獲匪徒配戴的頭盔、反光衣、手套及假髮等。警方指被劫去的手錶，最貴一隻約值50多萬元。



油尖警區助理指揮官（刑事）警司賈錦琳交代案情。（翁鈺輝攝）

油尖警區助理指揮官（刑事）警司賈錦琳指，3月25日下午約3時半，4名南亞男子身穿地盤服飾，戴上黃色頭盔及穿反光衣，手持兩把利刀進入尖沙咀一間錶舖指嚇職員，搶掠46隻手錶、一部電話及少量現金。4名賊人得手後，在彌敦道乘坐一輛黑色七人車逃走，車輛沿彌敦道往梳士巴利道行駛，駛入九龍公園徑後，再進入連翔道往西九龍公路方向逃去。

油尖警區重案組第2隊接手調查案件，發現除上述七人車外，案發前另有一輛黑色豐田私家車一同到場。涉案兩輛私家車隨後在荃灣區水塘路邊出現，今日清晨警方在錦田尋獲到匪徒乘坐的七人車。警方暫時檢獲匪徒案發時的戴的頭盔、反光衣、手套及假髮。

賈錦琳續指，警方於周日（26日）晚於深水埗及上水拘捕兩名巴勒斯坦籍男子，一人持身分證，另一人則持「行街紙」；其後再於周一（27日）晚在深水埗拘捕一名持香港身份證的印度籍男子。三人報稱無業、商人及地盤工人，年齡介乎30至43歲。

賈表示，兩名巴勒斯坦籍男子是陪同匪徒到場的豐田私家車的車主及司機，而印度籍男子則相信是其中一名犯案匪徒，警方仍然追尋失物下落，希望稍後時間能尋獲相關失物。

油尖警區重案組第2隊督察雷家雋指，涉案4名南亞裔男子，年齡介乎20至30歲，身高1.7至1.8米高，中等身材，被劫去的46隻手錶，有45隻為勞力士，1隻為百達翡麗，總值超過1000萬元。雷家雋呼籲，如有市民或途人有任何資訊可向警方提供，可盡快聯絡油尖警區重案組第2隊，電話3661 9238。

有記者問到遇劫的錶舖職員表示曾按鐘通知保安公司，惟保安公司指未能打通999報案中心，賈錦琳回應指，「我無乜探討太多㗎，關於保安公司同999報案電台的溝通如何，究竟調配人手、軍裝同事如何等」，並指稍後由警察公共關係科回應。

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事發上周六（25日）下午3時35分，4名南亞裔賊人闖入尖沙咀一錶店行劫，並持刀指嚇職員，4分鐘內掠走半個飾櫃，奪走46隻名錶，包括45隻勞力士及1隻百達翡麗手錶，初步價值逾千萬元，另外亦奪去職員的手機及約3萬元現金。消息指，匪徒得手後登上接應車輛逃走，據被盜手機GPS最後顯示位置為連翔道漾日居附近。

警員接報到場調查，將案件列行劫，交由油尖警區重案組跟進。警方隨後於周日及周一（26及27日）在深水埗區拘捕3名分別30至43歲南亞裔男子，涉嫌「行劫」，三人現正被扣留調查。

遇劫店主詳列失物清單：



負責人在facebook交代劫案，詳列失物名單及手錶號碼，「不要購買來歷不明的手錶…只望大家買賣小心，望香港警方早日捉拿賊人」。（facebook截圖）