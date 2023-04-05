油麻地馬路驚現男童狂奔　橫跨三條行車線險釀意外　網民︰又係佢

油麻地鬧市馬路驚現男童狂奔，場景十分驚險！網民上載一條車Cam影片，拍攝到一名男童於油麻地彌敦道與窩打老道交界十字路口，橫跨三條行車線狂奔，險釀成意外。



根據車Cam顯示時間，事件發生為上周六（1日）下午3時55分，當時交通燈顯示為綠燈，路上有多輛車輛往佐敦方向行駛，男童突然從畫面左邊出現，「逆線」往旺角奔跑，橫跨三條行車線。期間，當他跑到右線時，有一輛紅的駛至，險象環生。



油麻地鬧市馬路驚現男童狂奔，場景十分驚險！（Chi Wai So／車cam L（香港群組））

上載影片者及網民均指「呢個細路有啲熟口熟面」，懷疑片中人與去年因多宗在馬路路旁「彈出彈入」、唬嚇司機而被交通警截查的男童為同一人。網民紛紛留言「進擊（的）巨人？」、「又係佢，遲早出事」；亦有網民指由於男童仍未成年，即使被捕，擔心只是通知其家長及警戒便能放他走；另有網民則回覆，「未夠秤其實真係唔係一個好理由囉......如果搞單大大單串燒（多車相撞）兼多死傷咪重（仲）大獲」。

「彈出彈入」男童去年10月26日曾經「斷正」，被交通警發現衝出加士居道。交通警將他帶到安全地方，後來聯絡上男童家人。警方調查顯示，男童模仿網上片段，提醒市民於馬路上嬉戲是極不負責任的行為，並呼籲家長們應多留意子女的上網行為並作出適時更正，以免悲劇發生。



根據《道路交通條例》，任何使用道路的行人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可被罰款2,000元；而根據《簡易程序治罪條例》，任何人無合法權限或解釋，作出任何作為，因而可直接造成或可導致公眾地方、運輸或交通受損或遭受阻礙，可被罰款2,000元或監禁3 個月。

2022年10月26日下午5時25分：男童在加士居道遇交通警截查



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2022年10月26日下午4時52分：男童在界限街「閃出」馬路



2022年10月25日：男童在龍翔道「閃出」馬路



2022年10月24日︰觀塘道「閃出」馬路

