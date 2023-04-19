兩港鐵站電力故障　影響商舖、扶手梯等　初步與凌晨港燈故障無關

繼凌晨港島大停電後，今日（19日）中午，港鐵香港站及九龍站出現電力故障，香港站多間商舖需摸黑經營，無法使用電子支付。港鐵指，兩站逐步重置電源後，已恢復正常供電，又指初步了解與港燈今日凌晨的供電系統故障沒有關係，公司正了解電力故障成因。



港鐵表示今午約12時8分，九龍站及香港站部分設施電力供應受影響，受影響設施包括部分站內電燈、扶手梯、冷氣機及車站商舖。車站工程人員隨即跟進，並逐步重置電源。兩站的電力供應已先後於下午約1時25分及2時50分全面恢復正常。期間列車服務如常，大堂設施包括售票機及出入閘機亦一直如常運作。

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《香港01》的讀者於中午12時50分左右經過香港站，他發現多間商舖熄燈，部份暫停營業，他向職員查詢，對方只回答說：「搶救緊」，但也有食店如常營業，職員「摸黑」營業。

記者中午到場所見，香港站內的商店都沒有燈光，食肆的雪櫃也停電，有食肆、書店等暫停營業，也有食肆和便利店繼續開工，但要用現金交收。至於通往中環站的通道上亦有店舖，當中兩間則正常電力供應。其間港鐵列車服務如常，大堂設施不受影響，燈光、出入閘機、售票機和燈箱等正常運作。