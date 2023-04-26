上環車禍｜前魔術師遭輾斃　友悼念：希望你喺第二個空間繼續圓夢

上環干諾道西天橋昨早（25日）發生奪命車禍，一名持「學牌」的29歲姓何男子，駕電單車沿西區海底隧道往中環方向行駛，駛至中山紀念公園對開時，疑失控撞向一輛旅遊巴，何遭旅遊巴輾過，頭部嚴重受傷，不幸當場死亡。事發後，何的老友在網上留言悼念，指他生前夢想當魔術師：「希望你喺第二個空間繼續圓夢」。



死者何正邦的親友，在其社交網站帳號上宣佈噩耗。

死者何正邦（29歲），友人稱呼他為「正邦」，曾任魔術師，但因疫情關係，近年轉任裝修散工維生。家人因他懂駕車，曾建議他任職的士司機，惟他「唔鍾意」，故沒有考慮。何未婚，生前與外婆及一名外傭同住屯門欣田邨。何是一名孝順仔，每逢休息均會帶婆婆去飲茶。

正邦的親友，今日（26日）凌晨在其社交網站帳號代為出帖文，宣佈噩耗：「今天係我要告別既日子，雖然有小小難過啦。我想要感謝所有曾經一齊度過美好時光的人，你哋令我的生命更加豐盈同有趣。雖然我要行先一步，但我哋既友情和回憶將會永遠存在。God bless you guys，希望大家都可以追求自己既夢想，開心生活。好了，我要走啦，咁多位再見啦！」

何的友人昨晚在網上留言悼念，其中一人在留言中透露：「曾經放學我地都互相一起玩影相，互相幫對方拍下野，你想做魔術師，我想做明星，係你屋企亂影一通！討論住我地各自夢想！我地各自都未完成夢想！16歲的我仲話，將來我做歌手你要來哦！如果你紅了先，我就做你助手，幫你拍照哦！ 希望你喺第二個空間可以繼續完（圓）夢！」

他續指，「我係今個月發夢見到一個同學！夢中佢比海嘯沖走，我同佢一齊避難！我醒來同佢講，遲些食飯。然後我剛剛收到同學同我講，佢今日比架巴士撞到自己電單車走了！上天比提示我。 」「我以後發夢見到邊個，我就約佢出來食飯！感覺呢個夢係有關係架！ 真係好掛住佢！所以，本身都想見反佢！中學我地超fd(老友)」

案發在昨早8時許，正邦駕電單車子沿西區海底隧道往中環方向行駛，駛至中山紀念公園對開時，疑失控撞向一輛旅遊巴，復遭旅遊巴輾過，當場身亡。旅遊巴事後未有停車，直接駛走，警方其後在小西灣一中學尋回旅遊巴，31歲姓關司機涉嫌「意外後沒有停車及意外後沒有報告」被捕。