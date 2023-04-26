觀塘墮𨋢槽工傷｜業界解釋逃生門設置：門常鎖貼警示　管理處掌匙

觀塘巧明街AIA友邦九龍大樓昨晚（25日）發生奪命工業意外，一名73歲男清潔工人，疑意外從升降機救生門直墮井道底坑，分屍慘死。據知，死者負責清潔風櫃房及其他設備房間，但工友卻發現風櫃房的逃生門打開，懷疑死者跌進𨋢槽內。機電署表示死者從升降機救生門墮至井道底坑，事故與升降機機件和運作無關。



業界人士表示，升降機逃生門是連接升降機井道，方便救援，逃生門會貼有警告標示及有獨立鎖匙，由大廈管理處或升降機公司職員保管，清潔工按理無可能取得鎖匙打開逃生門。逃生門一旦被打開，整部升降機會即時停止運作。業界人士又認為事件與升降機機件無關，或應了解清潔工是否取得逃生門鎖匙或因何故打開逃生門。



消防到場營救。(左朗星攝)

卓越培訓發展中心（電機業）首席教導員（電梯）黎家駒表示，今次意外涉及的升降機救生門，正式名稱應為「緊急通道門」，主要連接升降機井道。倘若發生意外時，逃生門可用作救援，升降機逃生門一般會設至在非服務樓層（即升降機不停站的樓層）。黎家駒以一幢40層高的公屋大廈為例，如一部升降機可通往G至20樓各層（每層停）則不須設逃生門，如升降機由G樓直達21樓至40樓各層（21樓至40樓每層停），則21樓以下每隔11米或每三層就要設一個逃生門。黎家駒再舉另一例子，如某些大廈的升降機是每隔2層停站，如G, 1, 4, 7樓及G, 2, 5, 7樓，層與層之間相距在11米以內，亦無須設立逃生門。

翻查《升降機及自動梯建築工程守則》，當中提到「升降機槽的檢查門、緊急通道門及檢查活板門」，必須設於救援人員容易到達的位置，如兩道接續的層站平台相距超逾 11 米，便須在兩者之間裝設緊急通道門，使平台之間的距離不超逾 11 米。



黎家駒續指，升降機逃生門要貼有中英文警告標示，並設獨立的逃生門鎖匙鎖上，一般由大廈管理處保管，清潔工按理無可能取得鎖匙打開逃生門。而且任何一道升降機逃生門被打開，整部升降機都會即時停止運作。他認為事件實屬悲劇，相信意外應與升降機機件無關，應了解清潔工為何取得逃生門鎖匙或為何能打開逃生門。

記者在網上翻查資料時，發現有專頁曾在社交平台上載一張圖片，顯示升降機逃生門設在廁所內，當時專頁亦曾質疑逃生門設置的位置有問題。黎家駒坦言每幢大廈的情況不同，但一般升降機逃生門要設在暢通的位置，方便救援人員工作。