元朗謀殺｜嘉麗園拉閘結業　打牛丸機遺後巷

元朗康樂路謀殺案，警方拘捕8人，當中4名男子分別被控謀殺及串謀妨礙司法公正罪。其中一名謀殺案被告在死者寓所利景樓樓下經營潮式粉麵店「嘉麗園」，該店從昨晚（30日）開始拉閘關門，今日勞動節假期亦沒有開門。據知情人士透露，嘉麗園已經「冇做，停咗啦。」利景樓居民表示自從老闆被捕，沒有再聽到打牛丸噪音。記者在後巷找到其中一部打牛丸機，至於長年被霸佔的後巷樓仍然滿地油漬，工具原封不動。



+ 3

前兼職員工林先生今早（1日）偕友到嘉麗園了解情況，指有朋友仍然在此打工，但傳出結業消息後一直聯絡不上。

據街坊所講，嘉麗園昨日有開門營業，原定晚上9時關門「落場」2小時後再開，但至今一直拉上大閘。知情人士向《香港01》透露，嘉麗園已經「冇做，停咗啦。」記者在後巷找到其中一部打牛丸機，至於長年被霸佔的後巷樓仍然滿地油漬，工具原封不動。一樓平台牆身有一部摩打，疑是供應一樓工場運作之用。

死者陳廣權（70歲），今年3月29日凌晨3時37分疑在康樂路被人持刀斬死。警方事後拘捕8人，當中4名男子分別被控謀殺及串謀妨礙司法公正罪。4名被告：許光耀（65歲，商人）、林智曜（32歲，汽車技術員）、蘇世文（30歲，地盤工）及黃浩然（33歲，汽車技術員）。許、林二人被控謀殺，林和其餘兩人被控串謀妨礙司法公正罪。

案件4月26日在屯門法院提堂，被告暫時毋須答辯。裁判官將案件押後至7月5日再訊，以待警方調查，期間被控謀殺的兩人不准保釋，還押候訊；另外兩名只涉妨礙司法公正的被告，則獲准以10萬元保釋，並須每日到警署報到及不准離港。

死者陳廣權在元朗滙豐大廈對開街頭被斬傷，浴血送院不治。