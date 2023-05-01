元朗謀殺｜消息稱嘉麗園粉麵結業　今日凌晨已無開舖

3月底元朗發生的謀殺案，警方拘捕多名涉案人士，當中包括在死者住所樓下經營粉麵店的許姓老闆。消息稱，涉事粉麵店嘉麗園，於昨日（4月30日）晚為最後一天營業，原本通宵營業的店舖，今日（5月1日）凌晨仍然落閘，烏燈黑火。店舖門外並未張貼結業通告，惟據街坊所述，從該店職員口中得知，近日已盛傳店舖「做埋今個月（4月）」。



嘉麗園於1976年開張至今，一直門庭如市，客人絡繹不絕。平日由晚上11時開工，營業至翌日晚上9時，「落場」兩小時後再度開門營業。惟昨日（4月30日）晚上9時，嘉麗園大閘落下，就沒有再開舖做生意。至今日凌晨，店舖大閘鎖上，全店烏燈黑火。

有相熟街坊透露，自從嘉麗園捲入謀殺案件後，店內一直盛傳快將結業，從店員口中得悉只會「做埋今個月（4月），5月就唔營業」。亦有店員昨日向附近報紙檔老闆透露，只做埋今晚（4月30日）就離職；附近一間24小時士多則指，嘉麗園結業會令其生意有影響，因平日有不少食客，離開嘉麗園後順手購買啤酒汽水等。

《香港01》到場視察期間，發現有不少客人，或徒步或駕車到達，卻發現摸門釘。惟大部份人均婉拒接受訪問。其中不肯上鏡的食客周先生指，見證該店舖由「細舖搬大舖」，上址亦已逾營業逾30年。為此他感到可惜，直言「噪音問題，唔使斬人下話?」又指該店是「藍店」，撐警，故認為有「黃絲」借題發揮。

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