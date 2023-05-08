乙明邨誤殺｜停車場公司發半年工資恩恤　指識別系統準確率達97%

乙明邨誤殺案中69歲死者阮培恩，為外判承辦商安滿停車場有限公司（安滿）保安員。他昨日（5月7日）當值時疑與人因繳費問題起爭執，其間暈倒送院不治，家屬大感徬徨，希望公司交代事件及提供支援。此外，乙明邨停車場上月更換車牌識別系統後，被指經常出現問題。為此，《香港01》以電郵及電話向安滿查詢，安滿停車場有限公司管理服務部今日回覆表示，乙明邨停車場識別系統的報告顯示準確率達97%以上。公司亦對事件深表遺憾，對死者深切哀悼，並向其發放遺孀發放一筆相等於6個月工資恩恤金。



乙明邨共設有兩個一大一細的停車場，相隔約170米。車場使用的出入系統於4月24日更新為車牌識別系統，時租及月租用戶進入停車場的方法有所變更，其中時租司機進入停車場時，毋需使用八達通，離開車場時才以八達通付款。消息指，案中姓余（29歲）疑犯駕車離開停車場B時，無法使用八達通付款出閘，後來保安員手動開閘，著對方駛到停車場A繳付現金，兩人爆發口角並引發悲劇。

據悉，車牌識別系統啟用後「成日都出問題」，特別當前方車輛成功出閘後，如果閘機未完全落下，後方車輛緊接駛上拍卡位，就會被系統誤以為已經出閘；但事實上後方車輛仍未離開，反而因此受阻，需要保安員手動協助才能離開。早前記者駕車離開停車場時，便目睹前面一部車輛，因此受阻，要召保安員協助。

安滿停車場有限公司管理服務部回覆指出，乙明邨停車場識別系統在2023年4月24日啟動。啟動前承辦商已進行測試並提交報告顯示準確率達97%以上。

另外，死者阮培恩的遺孀昨日受訪時表示，對失去老伴感無助，原計劃一家人去韓國旅行，「一個人突然之間就冇咗」，並希望丈夫所屬的公司能交代事件及提供援助。

工業傷亡權益會今日表示，對事故感難過，現正跟進及協助死者家屬處理後事，並呼籲僱主為失去經濟支柱而徬徨的家屬提供急切的支援和恩恤。而安滿停車場有限公司管理服務部亦表示就事件深表遺憾，對死者深切哀悼。並於今天（8日)，向其遺孀發放一筆相等於6個月工資恩恤金，並安排專責同事跟進此個案向死者家屬提供協助。