元朗黑幫男「紫菜」捱斬近20刀　警方反黑組拉6人　涉私人糾紛

上周四（25日）元朗發生傷人血案，綽號「紫菜」的黑幫新義安男子，在街頭遭4名懷疑非華裔刀手追斬，短短10秒最少斬近20刀，至今傷勢嚴重，留院治理。警方反黑組追查下拘捕6名涉案男子，案件相信涉及傷者的背景，屬私人糾紛。



遇襲男子姓李（34歲），綽號「紫菜」，有黑社會新義安背景，活躍於尖沙咀區。新界北總區反三合會行動組署理總督察陳養泉交代案情稱，上周四（25日）晚上9時，事主獨自行經元朗西裕街時遭4名蒙面男子持刀斬傷四肢，兇徒其後登上一輛白色私家車往朗天路逃去無蹤。警方根據線報及深入調查，鎖定多名涉案人士，於過去兩天（28日及29日）在本港多區展開拘捕行動，以涉嫌傷人罪，拘捕6名本地男子（27至70歲）。

新界北總區反三合會行動組署理總督察陳養泉交代案情。（陳浠文攝）

陳養泉續稱，案件屬個人糾紛，拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。他呼籲市民，如目擊案件或有資料提供，可致電3661 3381 與新界北總區反三合會行動組聯絡。

至於6名疑犯在案中的角色仍有待進一步調查，而涉及糾紛的詳情，陳指涉及受害人的背景資料，未能透露。消息指，雙方之前為瑣事爭執過，不排除是報復行動。

翻查資料，「紫菜」為尖沙咀頭目「細B」愛將「阿七」的門生，「紫菜」曾涉走私及傷人案被捕。去年新義安殺入香港仔、田灣一帶，爭奪非法走私活動利益，與另一黑幫「和合圖」爆發激烈衝突。9月21日，西環發生撞車斬人案，和合圖成員「安B」駕車期間遭另一輛私家車連番追撞，失控剷上行人路，再被2名刀手斬傷雙腳。港島總區反三合會行動組經調查後拘捕7名男子，據報道指包括「紫菜」在內的數名尖沙咀新義安成員。

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當日斬人的情況被車cam拍攝到，並上載互聯網，短片顯示，事主被兇徒追到西裕街18號對開失足倒地，兩名途人嚇至急忙躲避。其中穿黃色衫的刀手最兇狠，揮刀狂斬最少10刀，另外3名同黨亦先後加入，事主毫無反抗能力，只是坐跌地上捱斬。斬人過程約10秒，事主捱斬近20刀，最後全身受傷淌血目送兇徒離開；亦有影片可見兇徒最終登上一輛白色七人車逃去。另一批網上流傳的照片可見，事主捱斬後倒臥地上，附近的食客及街坊曾上前視察其情況，及後由救護員接手急救。

事主受傷倒地，由接報趕至的救護員治理。（網上圖片）