比亞迪4陳列室連環遭淋紅油撞閘　警拘6人　暫無證據顯示針對品牌

中國電動車廠BYD比亞迪在香港的4個陳列室及汽車維修中心，周一（12日）凌晨連環被人破壞，其中尖沙咀、灣仔及天水圍店遭淋紅油，元朗店則遭撞閘。警方經調查後，昨今兩日（15及16日）拘捕5男1女，涉嫌刑事毀壞。警方又稱全部被捕人均不曾在BYD比亞迪相關公司任職，現階段無證據顯示案件是針對內地汽車品牌，相信是涉及一些糾紛，惟暫未能定論是否與公司業務有關，會循財務、感情及私人糾紛等方向調查。



BYD比亞迪在香港的4個陳列室及汽車維修中心，周一（12日）凌晨連環被人破壞，其中尖沙咀、灣仔及天水圍店遭淋紅油，元朗店則遭撞閘。（王譯揚攝）

警方新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，由於今次案件性質嚴重及惡劣，故交由新界北總區反三合會行動組第二隊跟進，經情報分析及調查後，鎖定4輛涉案車輛，包括3輛「淋油行動組」車輛及一輛接載撞閘疑犯的車，並在昨日及今日在元朗及屯門區展開拘捕行動，檢獲接載撞閘疑犯的車，以及其中兩輛淋油行動組車輛，其中一車的左前乘客位遺下紅油迹。

警方至今拘捕5男1女本地人，年齡介乎34至48歲，分別報稱無業、速遞員及汽車維修員，其角色包括負責淋油、接載撞閘疑犯，以及安排淋油車輛及撞閘失車。被捕5名男子全部懷疑有黑社會背景，其中一人與被捕女子為情侶，全部人正被通宵扣查，警方將暫控當中最少兩人刑事毀壞罪。警方仍在調查案件，包括被捕人背後是否有人指使，不排除有更多人被捕。

警方新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德交代案情。（王譯揚攝）

BYD比亞迪在港的4間陳列室及服務中心當中，位於尖沙咀、灣仔及天水圍屏廈路的3間均在今年開幕。其中，在尖沙咀漆咸道南107號的一間，最先在周一凌晨3時57分被發現遭淋紅油；至凌晨5時03分，位於灣仔告士打道200號的BYD比亞迪陳列室亦被發現遭淋紅油，兇徒疑將涉事地舖旁的新銀集團中心，誤當成比亞迪陳列室的玻璃櫥窗；其後在清晨6時51分，BYD比亞迪位於天水圍屏廈路的4S+服務中心大閘亦被淋紅油，警方將3宗案件列作刑事毀壞跟進。而BYD比亞迪位於元朗的陳列室，則在同日遭人以失車撞閘，案件列作刑事毀壞及管有虛假文書。

↓↓BYD比亞迪元朗陳列室遭撞閘↓↓



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警方強調，對嚴重及暴力案件零容忍，呼籲市民切勿以身試法。根據《刑事罪行條例》，刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判處終身監禁。

↓↓BYD比亞迪尖沙嘴、灣仔、天水圍陳列室遭淋紅油↓↓

