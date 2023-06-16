荃灣西約體育館冧鐵閘壓傷清潔工　建築署：去年9月檢查狀態正常

周四（15日）荃灣西約體育館發生鐵閘倒塌意外，壓傷一名67歲男外判清潔工人。建築署事後派員到達意外現場協助及調查事故起因。警方將案件列作「工業意外」處理。



負責興建及保養體育館的建築署指，上次檢查鐵閘的日期為去年9月，檢查結果顯示狀態正常。今次事件的成因仍在調查中。署方指會全面檢查康文署轄下所有同類鐵閘，並會盡快完成有關檢查工作。



荃灣西約體育館發生鐵閘倒塌意外。（黃江奇攝）

據了解，男工人當時正打開鐵閘，讓一輛私家車離開體育館，惟突然發生塌閘事故。余的面及腰受傷，由途人協助救出，隨後由救護車送院治理。疑涉事鐵閘於意外後被橫放在體育館範圍內，工作人員用膠帶圍封；而大閘其餘位置，則被綁上鐵線，未知是否作臨時穩回之用。

康文署補充，67歲姓余傷者為康文署轄下荃灣西約體育館的外判清潔工人，該名外判員工在荃灣區內體育館工作約2年，負責日常場地清潔和處理垃圾。署方會繼續與傷者家人保持密切溝通，以提供適切協助。

翻查資料，去年8月15日曾發生一宗塌閘奪命意外，油麻地母嬰健康院鐵閘突然塌下，壓中一名姓魏（43歲）女保安員，後腦嚴重受傷，最終送院不治。當時，當局曾表示會檢查所有政府處所電閘裝置。