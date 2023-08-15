涉體內藏「避孕套」液態可卡因來港　七旬清潔工被捕排出38粒毒品

一名從巴西來港的七旬清潔工，因抵港時只攜帶輕便行李，且遭海關人員查問時支吾以對，引起海關懷疑，進一步調查後發現他體內藏有懷疑以多個避孕套盛載、最少1.5公斤共值約170萬元的懷疑液態可卡因來港，遂將他拘捕。該名清潔工今午已排出38粒毒品，相信仍有毒品未被排出，他已被落案控告一項販運危險藥物罪，周三（16日）在西九龍裁判法院提堂。



被捕男子涉嫌以多個避孕套，盛載最少1.5公斤、共值約170萬元的懷疑液態可卡因來港。（翁鈺輝攝）

海關毒品調查科調查主任黃如意表示，報稱任職清潔工的涉案75歲男旅客操西班牙語，不諳英語。他前日（13日）從巴西聖保羅，經埃塞俄比亞阿的斯阿貝巴抵港。海關人員為他清關時，發現他只攜有輕便行李，而沒有寄艙行李；他面對海關查問時亦支吾以對，同時雖然他攜有預約酒店的資料，惟預約日子與他在香港預計逗留約一周的日數不同，海關人員因此懷疑他體內藏有毒品。

涉案男旅客被帶到醫院檢查後，醫生確認他體內藏有異物，海關人員隨即以涉嫌販運危險藥物拘捕他。截至今午3時，他已排出38粒以避孕套盛載、共重約1.5公斤的懷疑液態可卡因，而醫生檢查後相信他體內仍有毒品未排出，故海關相信將會檢獲更多毒品，被捕男子仍在醫院接受醫學觀察。

黃如意表示，今次案件已是10日內第二宗航空旅客體內藏毒案件。上周五（11日）另一名從埃塞俄比亞阿的斯阿貝巴抵港的男子，亦被發現在背包的書籍藏有2公斤懷疑可卡因，市值約210萬元。海關指出，隨着香港與內地及國際恢復便捷通關，訪港旅客人數增加，海關留意到犯罪分子近期利用空運旅客偷運毒品的數字亦有所增加，因此會適時調整執法策略，根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客清關檢查，加強從源頭打擊毒品流入香港。

海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可判終身監禁和罰款港幣500萬元，呼籲市民切勿以身試法。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。