慈正邨命案｜房署：去年底首接噪音投訴　加派保安巡查惟無發現

慈正邨正旭樓昨（23日）發生兩死命案，85歲姓譚女死者與66歲姓周男死者，分別獨居於樓上、樓下同一室號單位，警方表示，兩人今年已互相就噪音問題投訴10次。房屋署回覆查詢指，屋邨辦事處於去年底首次接獲有關住戶反映噪音問題，辦事處加派三更保安巡查，惟一直無發現噪音滋擾；兩人今年亦偶爾向大堂當值保安員報稱遭對方噪音滋擾，署方職員「每次都有跟進」，並曾建議兩戶授權署方轉介個案予社會福利署尋求協助，惜未獲住戶應允。



房屋署：加派三更保安巡查 一直無發現噪音滋擾

房屋署發言人稱，由於個案正由警方刑事調查中，署方不便透露進一步資料，但指出慈正邨屋邨辦事處於2022年底首次接獲有關住戶反映噪音問題，主要涉及一般家居聲響，辦事處立即採取跟進行動，包括加派早、中、夜三更保安員巡查兩層，但一直無發現噪音滋擾；亦於樓層張貼通告，提醒居民避免造成噪音滋擾，以保持鄰里和睦及寧靜的居住環境。屋邨辦事處曾接洽相關住戶，勸喻切勿作出滋擾行為；亦曾建議兩戶授權署方轉介個案予社會福利署尋求協助，惜未獲住戶應允。今年間，兩名住戶曾偶爾向大堂的當值保安員報稱遭對方噪音滋擾，該署職員每次都有跟進。

兩戶無因噪音問題提出調遷要求

《香港01》記者今早（24日）到案發現場了解情況，兩個單位門外均插上香燭。有街坊指曾於半夜被樓上「篤篤聲」吵醒。房屋署表示，公屋住戶如因特殊情況而難以在現居單位居住，可提供理由及相關文件申請房舍調遷。不過，涉事兩戶及鄰近住戶均沒有因噪音問題而提出調遷要求。

房屋署又稱，「造成噪音滋擾」是「屋邨管理扣分制」下的不當行為，證實初次違規的住戶會被書面警告，重覆干犯則會被扣5分，累計被扣達16分可被終止租約。房委會亦於今年5月通過「造成噪音滋擾」被扣的分數，會由5分增加至7分，於2023年年底生效。

警方今日（24日）就事件召開記者會，黃大仙警區助理指揮官（刑事）劉嘉豪指，兩名死者分別獨居在單人單位，是樓上樓下的鄰居關係；二人並沒有精神病紀錄，事件中雙方沒有任何財物損失，案發地點和他們的單位亦沒有打鬥或搜掠過的痕跡。警方調查得知兩名死者都曾向大廈保安投訴對方製造噪音，合共10次，每次保安都有跟進。據知女死者敲地板，男死者則敲天花板發出噪音。