黑雨水浸︱大埔私人屋苑停水停電　500戶受影響　中電正提供支援

本港昨日（7日）起經歷本世紀最大暴雨，多處地方均有嚴重災情，港島大浪灣村唯一通道石澳道亦因冧山泥而「封村」，加上停電及電訊商信號中斷，村落幾成「孤島」，大埔亦有私人屋苑停水停電，停電範圍包括升降機、停車場等公用設施，以及多個居住單位，涉及500戶住客。



中電發言人表示，前晚（7日）開始出現的大暴雨造成香港多處地區水浸，期間中電的供電系統運作正常，大部份客戶的供電維持穩定，截至昨晚（8日）8時，約500名居於同一個私人屋苑的中電客戶，因客戶供電設備房受水浸影響，以致未能恢復供電，中電工程人員正提供所需的技術支援，並與該屋苑的物業管理公司保持緊密聯繫，期盼能夠盡快為客戶復電。

消息稱，涉事屋苑位於大埔。據悉，黑雨期間，新峰花園2期停水停電，約500戶住客目前仍然受到影響。

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經民聯新界東支部副主席羅曉楓在社交平台指，由於電掣房水浸極為嚴重，雖會安排臨時供電車，惟仍需克服一些技術細節，保守估計停電情況將會維持一段長時間；另外供水方面，水務署回覆當黑雨警告一除下，會盡快安排水車到現場，目前，由於涉及400多戶住客日常食水所需，組織義工上樓派發物資。

羅已與中電及承辦商商討提供臨時供電方案，相關工程會於黑雨警報除下後進行，預計今日（9日）傍晚或較後時間，提供有限度的臨時電力供應，水務處昨晚6時左右安排4個1立方米食水水箱送到新峰花園，隨後悉時安排水車，處方會與屋苑物管公司協調擺放位置，業戶如有需要，可到會所洗澡及充電，閱讀室及宴會廳亦開放予2期業戶使用。

港島多處水浸情況



黃大仙水浸情況



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警方正處理壞車

