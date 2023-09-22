JPEX案｜莊思敏凌晨離開警察總部　稱毋須再返署及交出旅遊證件

加密貨幣交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，至今11人被捕，包括林作、KOL「陳怡」及「朱公子」等人；截至昨日（21日）下午5時，已接獲2,197人報案，涉及金額約13.7億元。當中不少藝人亦被質疑涉案，曾擔任JPEX香港區品牌大使的藝人張智霖，已協助警方調查；

另一名被質疑涉案的藝人莊思敏，據悉昨晚（21日）亦已由馬來西亞返港，到警察總部接受商業罪案調查科調查。至今日（22日）凌晨約3時半，莊思敏戴上口罩、帶著一個行李箱，準備離開警察總部。當惟發現有大批記者在警察總部西閘守候時，莊思敏即走回警署內；隨後，莊女亦曾嘗試在警察總部正門離開，但亦有記者在門外等候，只好再次返回警署。大約10分鐘後，莊女終於在正門步出，離開警察總部。



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莊思敏向在場記者表示：「今日預約了律師，主動協助調查，交待了整件事，其他不便透露，已交由律師處理。」被問及較早時提及的「沒有做過犯法的事」，莊女指情況「無變」，亦指不認識其他被捕人士。至於案中被捕保釋的林作，宣佈今日下午召開記者會，莊指沒有此打算。此外，莊透露已毋須再返警署，「可以講嘅都講晒」，亦不用交出旅遊證件。被問及心情時，她直言「好眼瞓」，同時透露「媽咪有啲擔心」。而被問及會否擔心會入獄時，她回應稱「痴線」，便登上私家車離開。