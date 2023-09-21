JPEX案｜消息指莊思敏已由馬來西亞回港　正在警署接受調查

加密貨幣交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，至今11人被捕，包括林作、KOL「陳怡」及「朱公子」等人；截至今日（21日）下午5時，已接獲2,197人報案，涉及金額約13.7億元。當中不少藝人亦被質疑涉案，曾擔任JPEX香港區品牌大使的藝人張智霖，已協助警方調查；另一名被質疑涉案的藝人莊思敏，消息稱，今晚（21日）亦已由馬來西亞返港到商罪科接受調查，目前正在警察總部。



莊思敏於JPEX事件後，被指是頭號嫌疑人之一，事後她一直身處馬來西亞，曾回覆《香港01》時指「清者自清！」又指身處馬來西亞是與母親慶祝生日，認為「傳聞有啲失控，超無辜！」她亦不會再就事件回應，會交由律師處理及保留追究權利。

9月20日的記者會上有傳媒問及，懷疑有涉案的藝人已經離開香港，前往馬來西亞，而香港與馬來西亞有引渡條例，警方會否就此案將其引渡回港。商業罪案調查科訛騙案調查組警司李慕賢表示，目前調查仍在進行中，會根據相關人士的參與程度、案中角色而採取相應行動。如相關人士在香港犯法，絕對會從外地引渡回港。

▼林作被捕▼



+ 12

JPEX案引起廣泛關注，警方18日起展開大型執法行動，先後拘捕林作及KOL「陳怡」等人，警方於20日（周三）再拘3名男子（25至32歲），均涉「串謀詐騙」。案件至今共有11人被捕，警方調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方透露，截至20日下午5時，共接獲2,086名受害人報案，當中涉及金額約13億元。

其中一名被捕人林作，被扣留在中區警署兩日一夜後，前晚（19日）疑為避開在正門守候的傳媒，在女朋友裕美聲東撃西下，鬼祟從後門登車離開，他為避鏡頭更蜷伏身體遮臉。原本他以每月約26萬元承租中環娛樂行一個逾2,900方呎單位，開設一間場外兌換所（OTC）「林作炒幣」，懷疑已於20日退租，即日清空辦公室，拆走「林作炒幣」大招牌，連大廈地下水牌也移除了公司名稱。

▼林作在中環娛樂行開OTC▼



▼KOL「陳怡」被捕▼

