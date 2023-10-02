長沙灣警擎槍追截可疑私家車逃去　車主被捕司機在逃

長沙灣今日（2日）中午發生狂亂駕駛案，一輛私家車涉嫌衝紅燈及行車證過期，交通警駕車追截期間，私家車遇上紅燈被困車群，司機漠視警員指示下車，一名警員一度擎槍20秒示警；另一名警員則以警棍連敲私家車車窗多次，但最終仍被私家車撞開4部車突圍，剷上行人路逃去。消息稱，警方已拘捕肇事私家車的31歲姓葉車主，他有黑幫「和勝和」背景，相信案件與毒品快餐車有關，警方正繼續追緝案中司機。

警方表示，深水埗警區重案組人員經進一步調查後，於10月2日晚上在元朗區拘捕一名31歲姓葉男子，涉嫌「狂亂駕駛」。該名被捕男子現正被扣留調查。調查顯示，被捕男子相信是涉案私家車車主。案件仍在調查當中，警方不排除有更多人被捕。



警員擎槍指向肇事私家車司機位，喝令司機下車無果。（網上圖片）

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事發在今日中午12時許，警方表示，西九龍總區交通部人員前往處理一宗交通案件期間，在青山道與大南西街交界發現一輛私家車懷疑違反交通規例，遂上前截查，惟該車未有按指示停下，並往永康街方向逃去，該車其後亦被發現行車證過期。警員隨即追截並在附近再截停該私家車，惟該車仍然未有停車。

警員追截期間，私家車懷疑撞向因應交通情況收慢的兩輛的士及另一輛私家車，再衝上旁邊行人路撞向一名女途人，之後沿青山道逆線往荃灣方向逃去。其間警員曾向肇事私家車司機發出口頭警告不果，遂擎槍戒備及以警棍敲打該車車窗。

一名警員擎槍指向涉案黑色私家車的司機位，喝令司機下車。（讀者黃先生提供片段截圖）

事件中兩名分別60歲姓張和65歲姓詹的士司機受傷頸痛，一名41歲姓陳女途人則腳傷及感頭暈，其中張男毋須送院，其餘兩人則清醒被送往明愛醫院治理。警方將案列狂亂駕駛 – 有人受傷，交由深水埗警區重案組跟進，正追緝涉案年約30至40歲男司機。

另一交通警趕至，拔出警棍扑向黑色私家車的車窗。（讀者黃先生提供片段截圖）

從目擊者提供的片段見到，當時肇事黑色私家車遭前方正在停紅燈的3輛的士擋路而停，一名警員追至，擎槍指向司機位，大叫「開車門！開車門呀！唔係開槍㗎！」另一交通警到場後，以警棍連扑私家車車窗9下，黑色私家車隨即開車，其右邊車身擦撞旁邊另一私家車的左邊車頭，再撞到多輛的士，之後因被的士擋住，稍稍倒車後再次駛前剷上行人路離去。據了解，警員追車至長沙灣道近美孚橋時，肇事私家車逃去無蹤。