前區議員朱江瑋、楊彧及趙柱幫等5人涉欺詐獲保釋　12月上旬報到

前油尖旺區議員朱江瑋涉無牌推銷強積金計劃，10月17日涉違反《強制性公積金計劃條例》被捕；其後兩日（18至19日），警方再以涉嫌干犯「串謀欺詐」及「欺詐」罪，拘捕朱江瑋及另外4名男子，包括深水埗區議會前主席楊彧、前沙田博康邨區議員趙柱幫及兩名姓李男子，其中朱江瑋於10月19日已獲保釋，11月上旬報到。警方今日（11月2日）指，案中5名人均獲准保釋候查，全部人須於12月上旬向警方報到。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。



朱江瑋被帶到觀塘一寫字樓調查。（資料圖片：馬耀文攝）

警方早前接獲投訴，指有人在社交平台和舉辦其他活動期間，在未有強積金中介人牌照下推銷強積金計劃。10月17日，警方在沙田區拘捕46歲前油尖旺區議員朱江瑋，他涉嫌違反香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》第34L條「對進行受規管活動等的禁止」罪。經進一步調查後，發現朱江瑋另涉一項「欺詐」罪。

深水埗刑事部繼續跟進事件，並於10月18日及19日，在長沙灣區再拘捕4名男子（兩名姓李、一名姓楊及一名姓趙），年齡介乎31至38歲，分別牽涉「串謀欺詐」及「欺詐」罪，據悉包括深水埗區議會前主席楊彧及前沙田博康邨區議員趙柱幫。

+ 3

消息指，朱江瑋、楊彧及趙柱幫辭任區議員後，均轉行任職保險經紀，但警方發現3人在保險公司的入職申報紀錄作出虛假申報，包括虛報在職前的入息紀錄；另兩名被捕姓李男子分別36歲及33歲，為兩兄弟，負責帶3名被捕前區議員加入保險團隊。據了解，36歲兄長有刑事紀錄，曾任職中學男體育教師，2016年曾涉向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及管有兒童色情物品兩罪，被判罪成，即時入獄11個月；33歲胞弟於今次欺詐案件中，涉嫌在入職前虛報沒有刑事紀錄。