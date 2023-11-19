麒麟村車場5日兩失火失逾千萬　東主笑對火災﹕香港人跌低再起身

古洞麒麟村一個車場在短短5日內兩度失火，東主賴先生今日適逢周日放假，到澳門看賽車，卻不幸接電話通知有火警。他匆匆趕返香港了解，到達車場時入黑，火警亦已救熄，只見經營十多年的車場嚴重焚毀，大感無奈，但他仍面帶笑容，記者問及為何仍能樂觀面對時，他稱﹕「香港人嚟㗎嘛，跌低咗再起得番身，繼續努力啦。」今次火警波及9輛車，包括波子、本田辣跑、Fairlady、古董車等，最貴一部是客人的新車本田NSX特別版，市價200萬元，東主指部分車主已知悉失火，惟他暫未有時間向各人交代詳情。



事發於今日（19日）傍晚5時23分，火場面積約60米乘40米，消防需要派出4隊煙帽隊及動用4條喉灌救，至6時48分將火救熄。賴先生提供多段村民拍得的事發影片，可見車場內停泊在鐵皮屋內的車輛陷入火海，冒出大量黑煙，並傳出多下「霹靂啪啦」的響聲。由於麒麟村內的通道較亂，消防員及村民疑一度找不到路前往車場﹕「入唔到呀呢度」、「邊度入到呀？」。火警救熄後，車場內部分鐵皮簷篷被燒至傾塌並壓住車輛，多輛車燒剩車架，現場一片頹垣敗瓦。

車場東主賴先生對5日內兩度發生火警感無奈，直言「今次都幾煩」，但仍面帶笑容指會以香港人精神面對。（王譯揚攝）

車場東主賴先生表示，車場營運10多年，不曾發生火警，不料短短5日內發生兩次火警，上周三（15日）車場左邊失火，損失12輛古董車料達200萬元，今日輪到右邊起火，「今次係最煩嘅一次」。今日車場休息故沒人在場，他亦前往澳門支持參加賽車比賽的朋友，不料下午4時多有村民致電自己稱車場起火，於是馬上駕車回港了解情況。

他指閉路電視也付之一炬，未能拍下火警情況。而是次火警的損失遠較先日高、料超過1,000萬元，整個維修間都燒毀，且遭焚毀的幾乎都是客戶放在車場的新車、經典車等，最昂貴的屬市值料最少200多萬元的日產NSX跑車。

至晚上近10時，消防員及警員仍在現場進行調查。現場消息稱，懷疑起火源頭有兩處，消防初步認為起火原因有可疑，將交由警方進一步調查起火原因，案件暫時仍列作「火警」處理。

東主賴先生趕回車場了解，警方及消防到場調查。（王譯揚攝）