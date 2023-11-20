尖沙咀斬人｜疑撞停的士斬傷2名新義安成員　3男涉傷人刑毀獲保釋

尖沙咀上周三（15日）發生傷人血案。一輛的士駛至漆咸道南與漆咸圍交界時，被一架私家車撞右後門截停，車上跳下數名刀手，斬傷的士上兩名男乘客，然後登上一輛私家車向何文田方向逃去。



油尖警區反三合會行動組經調查後，於同日在尖沙咀拘捕3名本地男子，年齡介乎18至21歲，涉嫌「傷人」及「刑事毀壞」。警方表示，3名被捕男子現已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到，案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。



據了解，兩名男傷者均為黑幫「新義安」成員，其中一人事前曾與另一黑幫「和勝和」的人爭執，料案件涉及私人恩怨。



警方經調查後，在尖沙咀拘捕三名本地男子，年齡介乎18至21歲，涉嫌「傷人」及「刑事毀壞」。（警方提供）

案發於11月15日上午7時56分，50歲姓莊的士司機報案，指他載着乘客駛至漆咸道南與漆咸圍交界時，被一架私家車撞右後門截停，車上跳下數名刀手，不由分說斬傷其車上兩名男乘客，然後登上一輛私家車向何文田方向逃去。救護員到場替傷者包紮，二人清醒被送往伊利沙伯醫院治理。據悉，其中一人被斬4刀，分別雙手和腳；警方將案件列傷人，交由油尖警區反三合會行動組跟進。

兩名男傷者均19歲，分別姓郭及姓胡，其中郭身體多處受傷，送院經治理後情況嚴重；胡左大腿受傷，目前情況穩定。據了解，案件涉及同屬黑幫「新義安」兩名事主，與另一黑幫「和勝和」人馬的私人恩怨。