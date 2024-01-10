鄭文傑涉違反國安法遭通緝　鄭父到警署協助調查

流亡英國的前英國駐香港總領事館職員鄭文傑，涉嫌「煽動分裂國家罪」、「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，於去年12月第二度遭香港國安處通緝，懸紅100萬元。鄭文傑父親今日（10日）到屯門青山警署協助調查。至中午約12時30分，鄭父離開警署，他向記者表示，今次到警署只是為協助調查案件。



鄭文傑父親今日（10日）到屯門青山警署協助調查。

英國駐香港總領事館前職員鄭文傑（33歲）於2019年8月，由香港前往深圳公幹後失聯，當局表示他因「涉嫌嫖妓」被內地行政拘留15日。鄭文傑期滿後釋放後，曾表示自己被拘留期間曾被酷刑拷問及迫供。鄭文傑離港後居於英國倫敦，聯同他人成立政治組織包括「避風驛」、「英國港僑協會」及「香港影子議會」。警方國安處分別於2020年7月31日及2023年12月14日兩度通緝他歸案。

警方國安處指，鄭文傑涉嫌違反《香港國安法》，以涉嫌「煽動分裂國家罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪被通緝，懸紅100萬元。

被通緝者鄭文傑（33歲）：涉嫌煽動分裂國家罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。（梁偉權攝）

鄭文傑曾於2020年1月10日透過Facebook宣布，為免其香港及內地家屬被騷擾，決定與他們斷絶關係。鄭文傑在聲明中稱：「謹此與香港及內地家屬斷絕一切關係，本人之言行與他們全無關係。我衷心希望他們可以不被騷擾，過上平靜的生活。相濡以沫，不如相忘於江湖；對不起，願來生再續前緣。」