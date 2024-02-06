機場奪命意外｜空運員工協會緊急約見機管局　促安裝車輛警報器

機場西停機坪今日（6日）凌晨發生罕見交通慘劇，34歲約旦裔跟車男工，乘同事駕駛的拖車拖動一架大灣區航空航機時，疑跌出車外被飛機輾斃。機場空運員工協會發出聲明，指協會仝人深表哀悼和痛心，期望有關營辦商或公司向員工家屬提供經濟上等適切支援；又指將會約見機管局，向局方表達安全意見。該會理事長方廷浩向《香港01》透露，將於會上提議在相關車輛安裝警報器，避免同類意外再次發生。



事發後，大批救援人員及機場職員到達現場。（讀者提供圖片）

機場空運員工協會聲明指，意外導致一位34歲機場拖飛機員工死亡，今午會緊急約見機場管理局，向局方表達安全意見，包括期望機場管理局及營辦商、公司做好所有設備工具的維修維護，以保障設備工具良好運作；另外，亦建議機管局及營辦商及公司在飛機拖車上安裝「安全裝置智能提示燈號」，有助提示機場地勤前線人員工作時做好所有安全措施，切實保障生命安全；以及加強職業安全宣傳推廣，增加員工安全意識。

機場空運員工協會理事長方廷浩表示，將會與機管局進行會議，在會議上主要提出在相關車輛上安裝警報器，如日後有工作人員乘車時沒有扣上安全帶，便會觸發警報器大鳴，從而提醒工人配帶安全帶，盡量減少同類型意外發生。

牽引車是用作拖動飛機到滑行道，圖為其中一款牽引車。（資料圖片）

香港民用航空事業職公總會主席李永富今早向《香港01》透露，初步相信死者為飛機維修技術人員，屬跟車工人，返通宵更，加入相關公司約一個月。涉事車輛叫牽引車，當飛機（貨機或客機）完成地勤工作後，由牽引車推出滑行道；而牽引車有兩邊駕駛席，即兩個方向的車頭，有駕駛員和跟車工人一同工作。

一般而言，跟車工人的工作是負責掛上連接飛機和拖車之間的牽引杆；另外協助將三角形的輪擋，放在飛機各輪胎前阻止其移位。李指，一般新入職員工也有相關培訓，但從車禍可見，有改善和檢討的空間。

事發於今日凌晨約3時，一名機場員工報案，指一名男子在西停機坪位置對開的滑行道倒地昏迷，不省人事；救護員證實34歲事主當場死亡。警方相信死者是一輛特別用途車輛的乘客，懷疑事主在拖運飛機期間意外跌出車輛，並被飛機撞倒。事後姓冼（60歲）男司機，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，正被扣查。

新界南總區交通部特別調查隊已接手跟進，呼籲任何人士如目睹意外發生經過或有任何相關資料提供，可致電3661-1346與調查人員聯絡。