九龍城廣場墮樓｜疑遭父親掟落樓　7歲男童仍然危殆

九龍城廣場倫常企圖謀殺案及自殺案，58歲狠父疑因爛賭欠債，在商場天台停車場將年僅7歲兒子掟落樓後，一躍而下身亡；男童脾臟破裂、氣管受創，發高燒性命垂危。男童今日（6日）仍然危殆，繼續留醫深切治療部。



7歲男童至今仍命危，昏迷留醫伊利沙伯醫院。（羅日昇攝）

警方昨日交代案情時指，懷疑死者因沉迷賭博欠債而企圖殺子並自殺。男童母親表示，丈夫以往的確會到澳門賭博，「我就生氣、嬲喇，我就走咗」，而兒子仍與父親同住，但母子二人仍經常見面，但因與丈夫「唔啱」，平日只會問及孩子的事，甚少過問丈夫的生活狀況，故不知他欠債，亦是在案發後才經警方得知死者駕的士。

母昨日接受訪問時哽咽透露，兒子脾臟破裂、氣管受創，發高燒昏迷。政府新聞處指男童今日（6日）情況仍然危殆。

男童母親（白衣者）在醫院守候，有社工（黑衣者）在旁陪伴。（梁偉權攝）

▼ 九龍城廣場父子墮樓案發後現場情況 ▼



警方在場調查。（林振華攝）

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