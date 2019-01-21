【紋身idea】 天使之翼．負能量的救贖

當人低潮時，就越對某些東西或信仰極為依賴，好讓自己身心得到安穩。眾多紋身圖案都有安定人心的力量，今回將與大家分享天使翼的設計，例如刺於雙臂會否表達展翅高飛之意味？又或者紋在背後是否表示時刻保護自己呢？以下會講解如何以不同紋身風格或合適位置，把那份精神及心靈上的祝福呈現於皮上。

其實講起天使翼，大多會聯想到與宗教之間的關係，特別是天主教及基督教。在不同教堂中，無論雕塑或建築上的畫像，都有天使的蹤影，皆因他們相信天使具有翅膀的神秘生物，並扮演着神與世人的溝通橋樑。因此，天使總是給予人純潔、善良、正義的形象，並被凡人認為可以對付邪惡勢力的使者，所以天使象徵了保護的作用。

或許大家想到刺天使翼的人定以女性為主，然而，事實未必如此，反之男與女於天使翼紋身圖可以看出各自的性格或喜好。男性多愛剛強、粗筆直線的BLACK AND GREY風格，相反，女性則愛輕盈感重、彩調（如水彩畫）的創作。至於位置方便，男性以大幅度紋身圖為主，常見的部位有背、胸口、兩臂等等，營造男子漢的感覺。而女性則以脖子、手臂內側、腳踝等細面積部位刺上小清新風的天使翼。

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