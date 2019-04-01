【有一種__人】第五週 有一種仆乖 by葉子騫

【有一種仆乖】

---課室中---

老師：學生仔，為什麼這幾天都不見人，這個星期你遇到什麼有趣的人呢？

學生：老師，我不敢說⋯⋯

老師：不如先留意一下呼吸去平息恐懼，到自己舒服的時候就再跟我說好嘛！

學生：（摸摸光頭）但老師，這星期我遇到的人太特別，太特別到要給他一個尊有名號，我怕老師聽到會打冷震受不了，我也用了好幾天時間才可以冷靜下來。

老師： (深呼吸了一口又緩緩的吐出) 就直接說吧~

學生：⋯⋯唔，好吧，老師，這個星期我遇到了一個大仆乖！

老師：啊？什麼是仆乖？

學生：就是那一種即使見到他仆倒在地上也不值得可憐，專做壞事傷害別人的壞人，亦是那一種如果他自薦去拖婆婆過馬路也不會被當作乖孩子的那一種仆乖！

老師：哦⋯⋯哪，他傷害了誰？

學生：傷害了我！

老師：他怎樣傷害你呢？

學生：他在我最需要的時候因為別人拖棄了我，還到處中傷我，讓我好幾天吃不下睡不了，坐立不安以淚洗臉。

老師：hmmm…...哪他傷害了你，你是否很憤怒又傷心？

學生：這是當然的！

老師：哪是誰憤怒又傷心？

學生：我啊！！！

老師：連毛孔都被這些負面情緒填滿的你，真的有能力看到別人的本性嗎？

學生：（熱淚盈眶水汪汪眼）為什麼不可以？難道老師看不到我有多傷心嗎？! 他做了傷害人的事，難道又會是個好人嗎？

老師：那我來問你，這個你口中的仆乖，會用對你的方法來對他新的伴侶嗎？

學生：當然不會啦！老師，仆乖是因為愛他不愛我才會拖棄我，那個好仆乖的仆乖當然會對他如珠如寶關懷備至，又怎會這樣對他？！

老師：那，這個仆乖會用對你的方法對待自己的好朋友和家人嗎？

學生：我不知道！

老師：來，呼吸一下，讓自己慢下來靜下來，再想想，這個仆乖會這樣對自己愛的人嗎？

學生： (眼淚已失控，哭崩長城) ⋯⋯不會!

老師：那即是說，你口中傷害了你的這個仆乖，其實也可以是女友眼中的一個好男友，又有機會是朋友眼中的一個好兄弟，還有機會是家人眼中的乖仔？

學生：可能吧！老師你的說話有什麼意思？

老師：即是有可能，地上只有你一個當這個同時是好男友好兄弟乖乖仔的仆乖是一個十惡不赦的仆乖？

學生：但是，他傷害了我！！！！老師為什麼不明白他到底有多壞？！

老師：但同時，你也不明白他其實也不是壞到底，在你跟他初相識的時候，他也不是如你所說的一個仆乖般對你吧？

這個仆乖就是一面鏡子，把你眼中仆乖的形像完美的反射呈現在你的眼前，那是你的負面情緒影響了你的視覺，讓自己只看到一個你心中討厭的仆乖形像，而看不到他在不同身份時不同的顯現。

我再來問你一個問題，討厭你的人覺得你是一個仆乖，那你真的是仆乖嗎？

學生： 沒有！我是人見人愛的！

老師：⋯⋯（呼吸一口氣） 就先假設有人討厭你吧⋯⋯

學生：那一定是他誤會搞錯了，老師你都了解我不是一個仆乖吧！

老師：我眼中看到的你，到底又是不是真的你？可能，被誤會的，其實是我吧？

學生：沒有沒有，我不是一個仆乖。

老師：哪當別人討厭你，你會做什麼呢？

學生：我會跟他解釋，讓他知道自己看錯了我！

老師：哪如果拋棄你的仆乖跟你說你也誤會了他，你會相信和接受嗎？

學生：當然不會，我跟他完全不一樣！

老師：他是人，你也是人，他有喜怒哀樂，你有喜怒哀樂，有什麼不一樣？

學生：⋯⋯

老師：情緒是我們必需品，每一次情緒出來的時候都是一個了解自己的機會，特別是負面的時候，發現情緒是一個福氣，了解情緒就是智慧。

（微笑）來，你去幫我把整個後園的落葉都清掉，清理完後，你的人生就會更美好了。

學生：吓？後園是個森林啊！怎樣清理到。

老師：（殊⋯⋯）乖，不要問，只要做，去去去！小心不要仆倒呀！