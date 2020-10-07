來上一課紋身符號學：這個常見符號Trinacria　是美杜莎三姊妹？

在業界，有一科叫紋身符號學（Tattoo Symbology），像圖中的符號名叫Trinacria，既是意大利南部自治區西西里島（Sicilia）的旗幟，在省議會、市政廳、學校隨處可見，亦是十分受歡迎的紋身圖樣──尤其對於西西里人來說，象徵獻身於他們心愛的土地上。

意大利紋身師Ivan Losi的美式傳統Trinacria。（ig︰ivantattoodeluxe）

古代歐洲民族諾曼人（Normans）當中的一支維京人（Vikings），在十至十一世紀征服了今法國北部的大片地區；今英格蘭、愛爾蘭之間的馬恩島（Isle of Man），受其影響，同樣使用Trinacria作為旗幟。

Trinacria紋身圖樣在意大利大受歡迎，圖為該國Samuela-Maggi的作品，帶可愛風。（ig︰samuelamaggi）

其實，此符號源自兩個希臘詞Treis（英語︰three）與Akra（英語︰promontories），其後產生了拉丁語單詞Triquetra （英語︰figure with three points）；它當然與神話有大關聯，在希臘神話中，戈爾貢（Gorgon）三姊妹分別為︰長女斯忒諾（Stheno）、次女歐律阿勒（Euryale），而最著名的一定是擁有人類肉身的美杜莎（Medusa）──戈爾貢擁有利爪、野豬般的尖牙和頭帶毒蛇；這怪物代表恐懼，一出場就要見血，好似你去紋身咁。

紐約紋身師Nick Matic以寫實風格見稱。（ig︰nickmatic_tattoos）

而希臘人在鑄造硬幣上經常使用三足圖形，令該符號在整個西方流傳︰從公元前六世紀在雅典發現的硬幣，到意大利城鎮帕埃斯圖姆（Paestum）、人口只有七千多人的考洛尼亞（Caulonia），亦發掘到同樣東西。

墨爾本黑灰之王Jake Sumo針下的Trinacria，是我們認知希臘神話中美杜莎的樣貌。（ig︰sumo178）

西西里島的Trinacria旗幟，戈爾貢的長髮纏繞著玉米穗，結合蛇、三條腿彎的腿。從象徵意義來說，玉米穗代表島上土地的肥沃，三條腿則代表該島的三個海角︰東北的Capo Peloro、南邊的Capo Passero和西面的Cape Lilibeo；至於旗幟的黃、紅色，分別代表巴勒莫（Palermo）、科爾萊奧內（Corleone）令人敬畏的勇氣，兩座城市在1282年的西西里晚禱戰爭（Sicilian Vespers），率先起義，反抗法國。