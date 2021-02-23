郵輪上的紋身師　解構波利尼西亞刺青文化　當中符號背後意義是……

撰文： Veron 最後更新日期： 2021-02-23 18:09

紋身師Eddy Tata在大溪地（Tahiti）、馬克薩斯群島（Marquesas）之間航行，根據郵輪乘客的生活體驗、故事為其刺上波利尼西亞紋身（Polynesian-style tattoos）。

擅長波利尼西亞紋身風格的Eddy Tata，進駐Aranui 5郵輪為乘客刺青。（圖片來源：Grégoire Le Bacon、smithsonianmag.com）

Eddy Tata生於馬克薩斯群島的瓦普島（Ua Pou），小時候透過觀看叔叔Moana Kohumoetini繪畫、為別人紋身而愛上藝術。Tata說：「叔叔是家族第一位紋身師。我十七歲時在他指導下『自紋』，自己第一個紋身是左前臂上嘅馬克薩斯群島十字架(Marquesan cross)。30歲時，完成所有必要的刺青訓練、課程，我才可以為別人紋身。」他現在是享負盛名，擅長波利尼西亞紋身風格藝術家，進駐Aranui 5郵輪為乘客刺青──這艘長410英尺的郵輪，在大溪地、馬克薩斯群島之間航行十四天。船上的工作人員大部分是波利尼西亞人，該船為乘客提供有關馬克薩斯群島的歷史、文化、考古學講座 ; 另舉辦當地舞蹈和歌曲、手工藝製作、學習大溪地語等活動。

波利尼西亞紋身風格將符號與烏龜、魔鬼魚、鯊魚、羊齒植物，花卉、貝殼，太陽和月亮等圖案結合在一起。（圖片來源：Grégoire Le Bacon、smithsonianmag.com）

在波利尼西亞，紋身已有至少二千年歷史。在當地語言中，Tatau意為「標記」，即在皮膚上注入墨水作永久紋身。

除了Aranui 5郵輪 (圖) 之外，加勒比、地中海兩條航線的Virgin Voyages亦有提供船上紋身服務。（圖片來源：Grégoire Le Bacon、smithsonianmag.com）

「波利尼西亞人的紋身，其實是土著之間的交流系統。」賴阿特阿島（Raiatea）

跟客人溝通，聆聽他們的故事，設計獨一無二嘅古代符號、象徵圖案，在皮膚上寫書。（圖片來源：Grégoire Le Bacon、smithsonianmag.com）

波利尼西亞文化專家Tahiarii Pariente說︰「傳統上，波利尼西亞紋身圖案以粗體、幾何符號為主，紋身顯示出那個人的歷史、社會地位，圖案會因各島文化而有異。」Tata補充：「每個島都有自己的獨特圖案，之後傳教士來到，摧毀了所有符號，除了馬克薩斯群島︰花卉、貝殼、太陽和月亮都係常見設計，包含祖先故事。又例如鯊魚牙齒代表力量，烏龜殼上的鱗甲表示長壽、和平的象徵。天空象徵靈性、波浪代表旅行與海洋；Ipu符號代表宇宙、力量、光環，還有女性，因為一切起源都來自女性。」

Eddy Tata平均每周紋身十五次，每年約有七百次。（圖片來源：Grégoire Le Bacon、smithsonianmag.com）

根據Pariente的說法，男性通常會在腰部至膝蓋部位刺上波利尼西亞紋身，而女性人多數在手上紋身。紋身位置還取決於一個人的家庭、職業。例如，他的妻子是按摩師，手上就會有紋身，但老師可能會在下唇位置刺青，可說是一張身份證。

在波利尼西亞，紋身已有至少二千年歷史。當地語言tatau意為「標記」。（圖片來源：Grégoire Le Bacon、smithsonianmag.com）

2016年7月，Tata跟隨叔叔Kohumoetini開始在船為旅客紋身。前者的工作室名為Taheiona Patutiki（Taheiona是他孩子的名字），Tata以才能、藝術與世界各地的人們建立聯繫︰「我平均每個禮拜紋身十五次，每年約有七百次。首先我會與客戶傾談、討論，聆聽他們的故事、經歷、感覺，再設計獨一無二的古代符號、象徵圖案，就似是在皮膚上寫一本書。」