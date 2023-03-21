國際影像｜法國強推退休改革　政府捱過不信任動議　示威浪潮不止

法國政府今年初提出改革退休制度，包括將退休年齡由62歲延遲至64歲、領取全額退休金的工作及繳交社保年期由42年增至43年等，惹來激烈反對，連月來工會和團體組織擺工、遊行。3月16日，法案雖然勉強通過了參議院一關，卻在國民議會碰壁，馬克龍（Emmanuel Macron）政府引用憲法第49條第3款，繞過國會強行通過法案。

此做法如火上澆油，全國民眾連日示威，在野黨及獨立議員亦在國民議會提出不信任動議。最終3月20日表決，不信任動議獲278票支持，欠9票才能通過；之後另一條由極右政黨「國民聯盟」提出的不信任動議亦遭否決。儘管馬克龍政府捱過一關，但驚險票數反映危險未除，而且街頭衝突沒有消停的跡象。

攝影：路透社

圖片編輯：蘇煒然

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