DYXnet基礎設施支撐AI私有化｜《香港01》企業AI升級交流日

在當今數位化轉型的浪潮中，人工智慧(AI)已成為企業提升競爭力的關鍵工具。然而，隨著AI應用日益普及，數據安全與隱私問題也備受關注。DYXnet AI方案專家曾昭儒先生5月7日《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」中的專題講座，探討了「AI私有化部署」如何為企業打造更安全、高效的智能未來。



企業AI轉型的核心挑戰與解方

在講座中，曾先生特別強調了香港企業在AI應用過程中面臨的三大痛點：

1. 數據跨境合規問題：尤其針對金融、醫療等高度監管行業

2. 模型客製化需求：通用AI模型難以滿足行業特定場景

3. 基礎設施整合：現有IT環境與AI系統的無縫對接

DYXnet提出的私有化部署方案，正是針對這些挑戰的實務解方。其網絡骨幹覆蓋700+城市、4.5T總頻寬的基礎設施，為企業AI部署提供了可靠的技術支撐。

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現場迴響與行業應用

曾先生表示：「我們發現企業最成功的AI轉型往往始於明確的業務痛點，而非單純的技術導入。私有化部署的價值在於讓AI真正成為企業的『專屬智能夥伴』

這場交流活動不僅呈現了技術方案，更搭建了跨行業的實踐經驗分享平台，為香港企業AI轉型提供了寶貴的參考範本。