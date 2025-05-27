騰訊DeepSeek打造企業數字員工｜《香港01》企業AI升級交流日

在5月7日由《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」上，騰訊雲港澳業務總經理蔡毅海先生以「騰訊DeepSeek AI Agent打造企業數字員工」為主題，分享了AI技術如何從輔助工具進化為企業的核心「數字員工」，並展示了騰訊在AI領域的技術突破與產業應用成果。



從工具到同事：AI Agent的進化

蔡先生指出，AI的定位已從早期的「工具」逐步升級為「助手」和「代理人」。騰訊DeepSeek AI Agent不僅能完成單一任務，更具備自主學習與決策能力，能夠像人類員工一樣處理複雜流程。例如，在客戶服務場景中，AI Agent可實現多輪對話，根據上下文主動推薦解決方案，甚至預測客戶需求，大幅提升效率與體驗。

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騰訊混元大模型與DeepSeek雙引擎戰略

騰訊憑藉自研的「混元」大模型和DeepSeek技術，在多項國際AI評測中表現卓越，尤其在中文創作、邏輯推理及多模態生成方面具有顯著優勢。混元大模型支持256K超長上下文窗口，並在代碼、數學等領域表現出色，已成功應用於騰訊內部700多個業務場景，包括騰訊會議、騰訊文檔等產品。

RAG+Agent：打造企業專屬數字員工

蔡先生強調，企業數字員工的核心在於結合RAG（檢索增強生成）技術與工作流引擎，為大模型裝上「知識導航儀」和「路線規劃」能力。現場演示的「智能掛號小助手」即展示了AI Agent如何通過多輪對話、知識庫檢索和API調用，完成從科室推薦到掛號預約的全流程服務。

行業應用與落地路徑

騰訊雲TI平台提供從數據處理到模型部署的全鏈路AI開發服務，支持企業快速構建行業專屬解決方案。蔡毅海建議企業分階段導入AI Agent：

1. 短期：聚焦高頻場景（如客服、文檔處理）。

2. 中期：擴展至跨部門協作（如銷售與供應鏈聯動）。

3. 長期：構建企業級AI生態，實現全流程智能化。

隨著AI技術的發展，數字員工將成為企業不可或缺的「智能同事」。騰訊雲將持續深化技術創新，助力港澳企業加速數字化轉型，迎接AI驅動的商業新時代。